Mikel Landa maakt zijn comeback na harde val in Giro d’Italia

Mikel Landa moest vanwege een harde val in de Giro d’Italia een streep zetten door de Tour de France en de Olympische Spelen van Tokio, maar inmiddels is de Spaanse klimmer voldoende hersteld voor zijn rentree in het peloton. Zaterdag, in de Clásica San Sebastián, is hij de kopman van Bahrain Victorious.

Landa kwam in de vijfde Giro-etappe hard ten val na een botsing met een verkeerseiland, waarbij hij een sleutelbeen en vijf ribben brak. Zijn ronde was daarmee in een klap voorbij en vervolgens kwamen de Tour de France en de Olympische Spelen te vroeg. Inmiddels is de Spaanse klimmer voldoende hersteld om weer te koersen. De Clásica San Sebastián, het Circuito de Getxo en de Vuelta a Burgos worden zijn eerste wedstrijden bij zijn rentree.

“Het was een zware periode na mijn val in de Giro d’Italia”, laat Landa via zijn ploeg weten. “Ik was heel gemotiveerd voor de Giro en was in uitstekende vorm. Met die valpartij eindigden mijn doelen. Het was een heel zware tijd. Vanwege de operaties aan mijn gebroken ribben en mijn sleutelbeen moest ik eerst fysiek herstellen. Mentaal was het echter ook een moeilijke tijd, want ineens moet je stoppen en heb je veel tijd nodig om 100% te herstellen.”

Hoogtestage

Na ongeveer een maand kon de klimmer weer beginnen te fietsen. “Om weer in vorm te komen ben ik op hoogtestage geweest en ik voel mij met de dag beter worden. Wel ben ik nog een eind van mijn beste vorm verwijderd, dus mijn eerste wedstrijden gaan ongetwijfeld zwaar zijn. Ik heb nog niet veel wedstrijdtempo in de benen en ik denk dat deze koersen goed zijn om mijn vorm te verbeteren.”

Komende maand hoopt hij in goede vorm aan de start van de Vuelta a España te verschijnen. “Op dit moment weet ik niet welke doelen realistisch zijn voor de Vuelta. Misschien ritzeges, misschien wel het klassement. Laten we het van dag tot dag bekijken. Ik ben er namelijk van overtuigd dat ik veel kan verbeteren.”

Selectie Bahrain Victorious voor Clásica San Sebastián 2021

Santiago Buitrago

Kevin Inkelaar

Mikel Landa

Matej Mohorič

Domen Novak

Mark Padun

Stephen Williams

