Mikel Landa: “Ik voel mij fysiek en mentaal volwassener” donderdag 25 juni 2020 om 12:21

Mikel Landa werkt met vertrouwen toe naar de Tour de France. “Ik voel mij fysiek en mentaal veel volwassener”, aldus de Spanjaard, die de aangewezen kopman van Bahrain McLaren is in de Franse rittenkoers.

“Dit jaar is de Tour erg bergachtig”, geeft Landa aan tegen TDP Casa. “Al in de eerste week zijn heel nerveuze etappes opgenomen. Het is dus noodzakelijk om onmiddellijk goed in vorm te zijn. Momenteel hebben we de tijd om ons voor te bereiden en we zijn niet moe. We moeten proberen zo goed mogelijk aan de start te verschijnen en zo tot het einde stand te houden.”

De voorbereiding van Landa begint met een verkenning van enkele bergetappes uit de Tour, gevolgd door een hoogtestage in Andorra. Daarna heeft hij onder meer de Ronde van Burgos en het Critérium du Dauphiné op zijn programma staan. “De Dauphiné bestaat uit vijf veeleisende etappes, die zijn belangrijk om te rijden”, zegt hij. “Ik voel mij nu ook sterker, om in vorm te komen en in vorm te blijven. Daar profiteer ik van.”