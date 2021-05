Mikel Landa gaat vol voor Giro-eindklassement: “Dit is een grote kans voor mij”

Naast INEOS Grenadiers, BORA-hansgrohe en Deceuninck-Quick-Step, beschikt Bahrain Victorious stiekem ook over een ijzersterk blok deze Giro d’Italia. Pello Bilbao (vorig jaar zesde) en Damiano Caruso (tiende in de jongste Tour de France) als meesterknechten: Mikel Landa heeft die luxe. “Dit kan mijn eerste eindzege betekenen”, vertelt hij vrijdag op de persconferentie.

De 31-jarige Baskische kopman van Bahrain Victorious bewaart goede herinneringen aan de Ronde van Italië. Hij stond in 2015 al eens op het eindpodium, won in 2017 het bergklassement en hij verspeelde in 2019 op de slotdag de derde plaats in het eindklassement aan Primož Roglič. Daarnaast won Landa door de jaren heen meerdere etappes. Zijn voorbereiding op deze Giro d’Italia verliep nagenoeg vlekkeloos, met een derde plek in Tirreno-Adriatico en een achtste plaats in de Ronde van het Baskenland. Daarna trok hij naar de Teide om zich via een hoogtestage klaar te stomen voor de Giro.

“Ik heb de laatste jaren de nodige ervaring opgedaan”, vindt Landa. “Wel hoop ik dat ik geleerd heb van de fouten die ik in het verleden gemaakt heb. Ook moet ik een beetje geluk hebben en geen tegenslagen. Het parcours past me in ieder geval goed. Er zijn relatief weinig tijdritten en juist heel veel bergritten. De meeste concurrenten voor de eindzege kunnen beter tegen de klok rijden dan ik dat kan. Maar we hebben een sterk team. Onze kracht ligt in de bergen. Daar zullen we proberen het verschil te maken en de beklimmingen in ons voordeel te laten werken. Ik zal daar tijd moeten winnen op mijn concurrenten.”

De Spanjaard ziet Egan Bernal en Simon Yates als grootste tegenstanders. Op de vraag wie hij nog meer in de gaten houdt, antwoordt Landa pijlsnel en zonder twijfel. “Hugh Carthy, een heel gevaarlijke klant. Yates steekt in topvorm en ook Bernal noteerde in het voorjaar enkele goede resultaten. Maar ik plaats mezelf daar heel kort achter. Deze Giro is een grote kans voor mij, het zou mijn eerste eindzege in een grote ronde kunnen betekenen. Of ik in mijn allerbeste vorm ooit ben, dat weet ik niet. Waar ik wel van overtuigd ben, is dat ik bij de beste renners in deze koers hoor”, barst Landa van het zelfvertrouwen.