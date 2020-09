Mike Teunissen terug in koers na knieblessure maandag 7 september 2020 om 12:56

Mike Teunissen keert vandaag terug in het peloton, nadat hij zijn hervatting van het seizoen door een knieblessure noodgedwongen moest uitstellen. In Lido di Camaiore staat hij aan de start van de openingsetappe van Tirreno-Adriatico.

Teunissen liep in juli bij een valpartij tijdens een trainingsronde in Tignes een knieblessure op en moest daardoor de Italiaanse klassiekers laten schieten. “Uiteraard ben ik blij dat ik weer aan de start sta”, laat hij nu weten op zijn persoonlijke webpagina. “Hierop wacht ik al vanaf april. De meeste mensen hebben geen idee wat dat betekent voor een renner. Als klap op de vuurpijl mag je een maand naar het plafond gaan kijken, rusten, voordat het echt zover is.”

Met zijn knie gaat het inmiddels beter, schrijft hij. “Toch heb ik er nog steeds last van, maar we gaan ons best doen.” Verwachtingen heeft hij nauwelijks. “Tot nu toe was het belangrijk om vooral niet te forceren. Het is namelijk de vraag of ik wel een week lang iedere dag kan koersen.” Na de Tirreno staan voor de snelle Nederlander voorlopig de BinckBank Tour en de klassiekers op het programma.

Jumbo-Visma voor Tirreno-Adriatico 2020

Pascal Eenkhoorn

Jos van Emden

Paul Martens

Christoph Pfingsten

Timo Roosen

Mike Teunissen

Maarten Wynants