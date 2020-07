Mike Teunissen mist Italiaanse klassiekers door knieblessure dinsdag 28 juli 2020 om 14:55

Mike Teunissen moet zijn hervatting van het wielerseizoen noodgedwongen uitstellen. De renner van Jumbo-Visma liep bij een valpartij tijdens een trainingsronde in Tignes een knieblessure op en moet daardoor de Italiaanse klassiekers laten schieten.

Normaal gezien zou Teunissen zaterdag het seizoen hervatten met Strade Bianche en vervolgens van start gaan in Milaan-Turijn en Milaan-San Remo. Maar gaat nu een streep doorheen, meldt de NOS. De Nederlander was namelijk tijdens een trainingsronde in Tignes gevallen en hoewel het geen zware valpartij was, moet hij zijn knie rust geven.

“Het is erg frustrerend”, zegt Teunissen. “Ik heb maandenlang hard gewerkt en was klaar om weer te koersen. In eerste instantie leek het een onschuldige valpartij, maar ik heb een zere linkerknie. We hebben besloten om de Italiaanse wedstrijden uit voorzorg over te slaan. Hopelijk ben ik na Milaan-San Remo snel terug.”

Teunissen wordt in Strade Bianche vervangen door Koen Bouwman. De 26-jarige renner was al aangemeld als reserve en is net als de rest van de ploeg getest op het coronavirus.