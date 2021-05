Mike Teunissen reageert op incident met Rudy Barbier in volle sprint

Mike Teunissen (Jumbo-Visma) heeft verontwaardigd gereageerd op een actie van Rudy Barbier in de slotetappe van de Ronde van Hongarije. De Fransman van Israel Start-Up Nation raakte in volle sprint Teunissen aan. Barbier werd uiteindelijk achtste, Teunissen negende.

De slotrit van de Ronde van Hongarije eindigde in een massasprint in de straten van Boedapest, die gewonnen werd door Edward Theuns. Teunissen reed in dienst van Olav Kooij, die tweede werd. Daarachter leek de Limburger achtste te worden, maar hij werd in volle sprint gehinderd door Barbier. Op tv-beelden lijkt de Fransman Teunissen naar achteren te trekken.

“Ik weet niet hoe veel prijzengeld een achtste plaats waard is, maar blijkbaar genoeg om andere renners proberen te laten vallen”, schrijft de coureur van Jumbo-Visma op social media. Hij richt zich daarbij tot de UCI.

De internationale wielerunie deelde het afgelopen jaar twee zware straffen uit voor sprintincidenten: Dylan Groenewegen kreeg negen maanden schorsing na de crash met Fabio Jakobsen, Nacer Bouhanni kreeg onlangs twee maanden schorsing voor een duw in volle sprint.

I don’t know how much prizemoney an 8the place is worth, but apparently enough to try to crash other riders @UCI_cycling 🤷🏼‍♂️ https://t.co/mM2g0gR9vz

— Mike Teunissen (@MikeTeunissen) May 16, 2021