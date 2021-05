Nacer Bouhanni voor twee maanden geschorst na gevaarlijke duw in sprint

Nacer Bouhanni is voor twee maanden geschorst voor zijn gevaarlijke gedrag in de eindsprint van de Cholet-Pays de la Loire. De Franse renner van Arkéa Samsic duwde daarbij Jake Stewart in de dranghekken. De schorsing gaat met terugwerkende kracht in en geldt tot aan 7 juni.

De UCI maakte vandaag bekend dat de disciplinaire commissie een oordeel heeft geveld over het incident van Bouhanni op 28 maart in de Cholet-Pays de la Loire. Het comité hield donderdag een hoorzitting, waarin de Franse renner toegaf dat hij van zijn lijn was afgeweken en de reglementen had overtreden.

Bouhanni stemde in met de schorsing van twee maanden, die met terugwerkende kracht ingaat op 8 april en eindigt op 7 juni. Ook ging hij akkoord met een ‘educatieve maatregel ten behoeve van de wielerfamilie’.

Arkéa Samsic laat in een reactie weten de schorsing van Bouhanni te accepteren. “Nacer is een belangrijke renner in onze ploeg. Nu duidelijk is dat hij begin juni weer kan koersen, kunnen we ons weer op het sportieve aspect focussen.”

‘Ik aanvaard de consequenties’

Bouhanni wil nogmaals zijn excuses aan Stewart aanbieden. “Ik wil hem verzekeren dat ik hem niet in gevaar wilde brengen tijdens de sprint in de Cholet-Pays de la Loire. Ik maakte een fout door van mijn lijn af te wijken en ik aanvaard de consequenties. Ik ben blij dat ik mij nu op de wedstrijden in juni kan voorbereiden, zoals het Frans kampioenschap in Epinal.”

Ook is hij opgelucht dat hij zijn kansen op een Tourselectie gaaf kan houden. “Er is vandaag een einde gekomen aan een periode van onzekerheid. Ik kon daar maar moeilijk mee omgaan, ook door de scheldkanonnades waarmee ik te maken had op social media na dit incident”, aldus de 30-jarige renner.