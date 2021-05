Theuns klopt Kooij in slotrit Ronde van Hongarije, eindzege Howson

Edward Theuns heeft de slotetappe van de Ronde van Hongarije op zijn naam geschreven. De Belg van Trek-Segafredo toonde zich de snelste in de korte slotrit in hoofdstad Boedapest, voor Olav Kooij van Jumbo-Visma. De eindoverwinning ging naar Damien Howson (BikeExchange), die zaterdag een dubbelslag sloeg.

Yevgeniy Fedorov probeerde namens Astana-Premier Tech nog een massasprint te voorkomen op het circuit in Boedapest. Voordat hij het probeerde, had ook een kopgroep met onder meer Jordi Warlop (Sport Vlaanderen-Baloise), Manuele Boaro (Astana-Premier Tech), Erik Fetter (EOLO-Kometa) en Mateusz Grabis (Vostar-ATS) de etappe gekleurd.

De sprintersploegen stonden dat echter niet toe. Fedorov mocht nog even spartelen, maar werd vier kilometer voor de finish in de kraag gegrepen. Israel Start-Up Nation, Team DSM, Mazowsze Serce Polski, Trek-Segafredo, Bahrain Victorious en Jumbo-Visma lieten zich zien in de bochtige finale, waarna Theuns de eindsprint won. Kooij werd tweede, voor Timothy Dupont.