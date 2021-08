Mike Teunissen op eindpodium in Denemarken: “Maximale heb uitgehaald”

Mike Teunissen heeft de Ronde van Denemarken afgesloten met een podiumplaats. De Nederlander van Jumbo-Visma klom dankzij een goede tijdrit (6e) van de vijfde naar de derde plaats in het algemeen klassement. De eindzege was net als de afsluitende tijdrit voor Remco Evenepoel.

“Dit is absoluut een mooi resultaat”, blikt Teunissen terug op de website van de ploeg. “Ik kwam hier met de insteek om Dylan te helpen in de sprint. Op de eerste dag boekten we al gelijk een mooi succes.”

“Deze week diende zich de kans aan om voor een kort klassement te gaan. Ik denk dat ik er het maximale heb uitgehaald. De derde plaats achter twee sterke jongens, daar kan ik zeker mee leven. Dit smaakt naar meer. Ik voel dat ik een goede vorm nader. Het is nu zaak om de puntjes op de i te zetten.”

Voor Jumbo-Visma begon de Ronde van Denemarken goed, met een sprintzege in de openingsetappe van Groenewegen. In de derde etappe, de door Evenepoel gewonnen koninginnenrit, legde Teunissen de basis voor zijn derde eindplek. In finishplaats Vejle finishte Teunissen die dag als vijfde.

De volgende wedstrijd op het programma van de Limburger is de Bretagne Classic (29 augustus). Een dag later verschijnt hij alweer aan de start van de Benelux Tour.