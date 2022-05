Mike Teunissen na tweede plek in Noorwegen: “Voelde al dat er net te weinig op zat”

Mike Teunissen kijkt met een goed gevoel terug op zijn tweede plaats in de tweede rit van de Ronde van Noorwegen. De Limburger van Jumbo-Visma werd aan de oplopende finish in Geilo geklopt door Ethan Hayter. “Toen ik de sprint aanging, voelde ik al wel dat er net te weinig op zat”, aldus Teunissen.

De tweede etappe van de Tour of Norway finishte met een uitgedund peloton. Dat schopte de plannen van Jumbo-Visma in de war. “We wilden eigenlijk sprinten met David Dekker. Maar omdat de groep zo uitgedund was en David niet meer in onze groep zat, hebben we een nieuw plan gemaakt en besloten we voor mijn kans te gaan. We konden met vier man de klim overleven, wat goed was”, blikt Teunissen terug.

“Daarna trokken INEOS en Israel-Premier Tech het nog op de kant, dus het was continu scherp zijn. Michel Hessmann reed erg sterk door ons weer terug de eerste waaier in te loodsen”, gaat hij verder. “De jongens hebben super werk voor mij geleverd. Toen ik de sprint aanging, voelde ik al wel dat er net te weinig op zat. De aankomst kende ook nog wind tegen en liep een beetje omhoog. Uiteindelijk viel ik wat stil en wist ik dat ze van achteruit zouden komen.”

Uiteindelijk bleek alleen Ethan Hayter nog sneller dan Teunissen. De derde plaats was voor Tobias Halland Johannessen, die daardoor ook de nieuwe leider werd. Zelf is Teunissen vierde in de stand, op 10 seconden van Johannessen. Donderdag is de koninginnenrit en zal de Limburger normaal gesproken wegvallen uit het klassement, maar daarna volgen meer kansrijke etappes. “Er komen nog mooie dagen aan”, weet ook Teunissen.