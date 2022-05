Hayter verslaat Teunissen in Noorwegen, Johannessen pakt trui van Evenepoel

De tweede etappe van de Tour of Norway is woensdag gewonnen door Ethan Hayter. De Brit van INEOS Grenadiers schoot na een korte maar explosieve etappe van 123 kilometer raak in de straten van Geilo. Mike Teunissen (Jumbo-Visma) eindigde op korte achterstand als tweede, voor Tobias Halland Johannessen. De Noor van Uno-X pakte vandaag in totaal vijf bonificatieseconden en rijdt Remco Evenepoel daarmee uit de leiderstrui.

De klim naar Dyranut van 28 kilometer aan 4,4% was het zwaartepunt van deze etappe. De beklimming begon al na 40 kilometer koers en bracht veel sprinters in de problemen. Alexander Kristoff was een van de eersten die moest lossen, samen met Ethon Vernon, Sam Welsford en Gianni Vermeersch. Ook Mike Teunissen en Mads Pedersen kregen het moeilijk, maar zij konden toch nog aanhaken.

De vroege vlucht, bestaande uit Aaron Van Poucke (Sport Vlaanderen-Baloise), Emil Vinjebo (Riwal), Jeppe Aaskov Pallesen (ColoQuick) en Hakon Aalrust (Coop), werd op de klim naar Dyranut ook al ingerekend. Uiteindelijk ging een peloton van een dertigtal renners de finale in richting Geilo. Uit die groep werd dertig kilometer voor de meet Pedersen dan toch gelost, samen met onder meer Gianluca Brambilla, Esteban Chaves, Michael Valgren en Cian Uijtdebroeks.

Sprint om de dagzege

Vooraan waren het INEOS Grenadiers en Israel-Premier Tech die het tempo bepaalden in dienst van Ethan Hayter en Patrick Bevin, terwijl klassementsleider Remco Evenepoel attent van voren zat. De groep-Pedersen zag de achterstand oplopen tot boven de halve minuut.

In de laatste twee kilometer werden Evenepoel en Kasper Asgreen goed van voren afgezet, terwijl ook Jumbo-Visma een treintje vormde met onder meer Timo Roosen en Mike Teunissen. Nederlands kampioen Roosen ging als eerste de sprint aan voor Teunissen, maar de Nederlander werd in het oplopende sprintje nipt geklopt door Hayter.

Bonificaties helpen Johannessen langs Evenepoel

De derde plaats was voor Tobias Halland Johannessen. De kopman van Uno-X eindigde dinsdag nog als tweede in de openingsrit. Door de bonificatieseconden aan de finish (vier seconden) en een bonificatieseconde die hij behaalde bij een tussensprint (één seconde) is hij Remco Evenepoel nu voorbij in het algemeen klassement. Johannessen leidt nu met één seconde voor de Belg. Hayter staat in dezelfde tijd als Evenepoel in het klassement.