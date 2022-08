Mike Teunissen denkt niet aan rode trui: “Ondersteuning Roglic is al moeilijk genoeg”

Video

Mike Teunissen wilde zich vanmiddag, vlak voor de start van de tweede Vuelta-etappe in Den Bosch, niet uitlaten over de rode trui. De eerste renner van Jumbo-Visma die in Utrecht over de finish komt, wordt zeer waarschijnlijk de nieuwe drager van het rood. “Ik houd mij niet bezig met sprinten”, benadrukt Teunissen.

“In principe ben ik vooral er ter ondersteuning van Primož, ook vandaag”, lacht hij. “In de bergen gaat het moeilijk worden, dus ik moet mij vooral hier laten zien. Dat is al moeilijk en stresserend genoeg. Ik houd mij niet bezig met sprinten. Ik heb volgens mij ook nooit gezegd dat ik ga sprinten en dat zeg ik al weken, maar toch blijft die vraag terugkomen.”

Jumbo-Visma koerst vandaag van Den Bosch naar Utrecht met Robert Gesink in de leiderstrui, maar die ligt voor het oprapen voor de andere renners van de ploeg. Maar daar wil Teunissen niet over praten en over nadenken. “In principe niet nee”, vertelt de Limburger.