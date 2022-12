Mike Teunissen blikt terug op tijd bij Jumbo-Visma: “Een periode die ik nooit zal vergeten”

Mike Teunissen komt vanaf 2023 uit voor Intermarché-Wanty-Gobert. Dat betekent dat de Nederlander afscheid neemt van Jumbo-Visma, de ploeg waar hij de afgelopen vier seizoenen voor reed. Op de site van de Nederlandse ploeg blikte de 30-jarige renner onlangs terug op die jaren.

“Ik heb zoveel mooie momenten meegemaakt met Jumbo-Visma. Het is een periode in mijn carrière die me veel heeft gebracht en die ik nooit zal vergeten”, zegt Teunissen, die in 2019 begon aan zijn tweede periode bij de ploeg. Voordat hij in 2017 en 2018 voor Sunweb reed, was hij in 2015 en 2016 namelijk al in dienst van het toenmalige Lotto-Jumbo. Bij zijn terugkeer kende de Limburger direct een succesvol seizoen.

Hij won in 2019 de Vierdaagse van Duinkerke, de ZLM Tour en de openingsrit van de Ronde van Frankrijk. In Brussel mocht hij ook de gele trui aantrekken, als eerste Nederlander in dertig jaar tijd. “Het was de eerste keer in lange tijd dat een sprinter kans maakte op de gele trui”, herinnert Teunissen zich. “We hadden met Dylan Groenewegen natuurlijk een topsprinter in de ploeg en waren het hele jaar eigenlijk al bezig met deze etappe. We wilden met Dylan de gele trui pakken en zo wielergeschiedenis schrijven.”

“Ik probeerde er het beste van te maken”

Groenewegen kwam in de ultieme finale echter ten val, waarna Teunissen noodgedwongen zijn eigen kans moest gaan. “Ik hoorde dat er achter mij gevallen werd. Ik heb omgekeken en zag Dylan niet meer. Ik wist het niet zeker, maar ik dacht dat hij erbij zou liggen. Hij kon natuurlijk niet ineens verdwenen zijn. Ik probeerde er nog het beste van te maken.” Het beste bleek etappewinst, want Teunissen versloeg Peter Sagan met een banddikte verschil.

“Na de finish had ik wel het gevoel dat ik gewonnen had. Maar toch begin je te twijfelen, omdat het zo surrealistisch was voor mij. Ik had hier nooit rekening mee gehouden. Het kwam helemaal uit het niets. Echt een ongelofelijke dag”, aldus de Nederlander, die vertelt dat hij die avond maar moeilijk in slaap kon vallen. “Ik moest alles nog verwerken. De Tour is de Tour, dat is met niets anders te vergelijken. Alle media-aandacht maakte een enorme impact op mij en de ploeg.”

Geel en rood

Teunissen was blij dat de gevallen Groenewegen, zijn kamergenoot die ronde, later in de Ronde van Frankrijk nog wel een etappe wist te winnen. “Dat was ook ons doel voor die Tour. Maar zo’n goede kans op de gele trui krijgt hij nooit meer.” Zijn eigen gele trui heeft Teunissen ingelijst in zijn gang hangen. “Zodat ik er elke dag naar kan kijken.”

Sinds kort hangt er nog een leiderstrui in huize Teunissen, want dit seizoen droeg hij één dag het rood in de Vuelta. “Daar ben ik de ploeg eeuwig dankbaar voor. De openingstijdrit in Utrecht was echt speciaal. Meteen na de start bij de eerste bocht kom je op zo’n muur van geluid af. Dat had ik nog nooit meegemaakt.”