Mike Teunissen begint seizoen op Mallorca in aanloop naar klassiekers

Mike Teunissen sluit vrijdag een tweede trainingskamp met zijn nieuwe ploeg Intermarché-Circus-Wanty af. De 30-jarige Limburger is bij de Waalse ploeg gehaald als vervanger van Alexander Kristoff en is mede-kopman in de klassiekers naast goudhaantje Biniam Girmay. Hij begint zijn seizoen tijdens de Challenge Mallorca.

“Eerst rijd ik wat koersen in Spanje, te beginnen op Mallorca”, vertelt de klassiekerspecialist aan WielerFlits. “Vervolgens zal ik in principe heel het klassieke voorjaar afwerken. Daarna sta ik erop voor de Tour de France. Dat is wel nog een longlist met twaalf of dertien jongens. Even afwachten, dus. Als ik de Tour niet rijdt, zal ik de Vuelta a España betwisten. De Giro d’Italia zal ik waarschijnlijk niet rijden. Maar eigenlijk staat alleen tot en met het voorjaar alles redelijk vast.”

De kans dat hij bij Intermarché-Circus-Wanty de Tour rijdt, is wel een stukje groter dan bij zijn oude ploeg Jumbo-Visma. “Dat is wel een veilige conclusie die je kunt stellen”, lacht de Tourritwinnaar en geletruidrager in 2019. Maar eerst wachten dus de klassiekers. “Na het vertrek van Kristoff zochten ze een tweede kopman voor het voorjaar. Ik ben absoluut niet zoals Kristoff, maar ik verwacht wel dat ik er in de finales bij kan zitten. Ik ga in ieder geval veel koersen doen met Biniam, ook als lead out.”

Het is nog altijd Teunissens droom om een voorjaarsklassieker te winnen. “De kans is in ieder geval veel groter dat ik een koers rijdt bij deze ploeg, dan bij Jumbo-Visma. In dat opzicht is de kans ook groter dat ik er eentje kan winnen”, grapt hij opnieuw. “Afgelopen jaren voelde ik me heel erg goed, maar miste ik de punch om of te doen wat Nathan Van Hooydonck deed, of om de schifting te overleven. Laat ik eerst dat proberen en dan zien we van daaruit wel wat er verder mogelijk is.”

Teammanager Aike Visbeek gaat mee in het verhaal van Teunissen, zo vertelde hij vorige maand al in een uitgebreid interview met WielerFlits. “We mogen onze neus niet ophalen voor Le Samyn, Circuit de Wallonie of Veenendaal-Veenendaal. Dat zijn voor ons gewoon belangrijke kansen. Met Mike Teunissen willen we bijvoorbeeld graag een klassieker winnen. Maar dat begint met eerst een keer zegevieren in een semiklassieker.”

Wedstrijdprogramma Mike TEUNISSEN