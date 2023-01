Mike Teunissen poseert in nieuw tenue en brengt Limburgse gezelligheid

Mike Teunissen heeft per 1 januari Jumbo-Visma ingeruild voor Intermarché-Circus-Wanty. Dat betekent ook een wissel van Cervélo naar Cube én van geel-zwart naar wit-blauw-fluogeel. Aan de Spaanse oostkust is hij maandag begonnen aan het tweede trainingskamp met zijn nieuwe ploeg. “Het is wel even wennen”, vertelt hij aan WielerFlits.

We spreken de snelle klassiekerspecialist vlak voor een vier uur durende training, waarbij zijn groepje – de ploeg verdeelde alle renners in drie blokken – één keer de Coll de Rates beklimt. “Op de Coll de Rates zoeken we eventjes wat activatie op, voor de rest doen we niet te veel. Woensdag staat er een twintig-minuten-test op ons programma. Dan moeten we er tegenaan.” Normaliter debuteert de Limburger in zijn nieuwe tenue tijdens een van de koersen van de Challenge Mallorca.

Voor de gelegenheid showt Teunissen zijn nieuwe tenue voor het hotel Albir Garden Resort in het plaatsje Alfas del Pi, tussen Benidorm en Altea in. “Ik ken hier wat minder mensen, dat is even anders”, vertelt hij over de verandering van teams. “Er zijn heel weinig Nederlanders en dan laten Taco (van der Hoorn, red.) en Boy (van Poppel, red.) mij ook nog in de steek, want die zitten al in Australië”, lacht de Limburger. “Dat hoeft niet minder of anders te zijn, maar het is wel even wennen.”

De 30-jarige Nederlander is binnengekomen bij Intermarché-Circus-Wanty als tweede kopman voor de klassiekers, naast Biniam Girmay. “Het is grappig hoe dat gaat. Op het vorige trainingskamp kende ik nog niemand. Dan is het heel even de kat uit de boom kijken. Maar dat gaat heel snel. Na drie dagen zit je mee aan tafel het hoogste woord te voeren. Af en toe is het een beetje aftasten, terwijl ik normaal alles er gewoon uitknal”, vertelt de goedlachse Limburger.

De sfeer is alvast goed en daar hoopt de geletruidrager en ritwinnaar in de Tour de France 2019 zelf ook aan bij te dragen. Zijn ontgroening heeft hij daarentegen wél gemist. “Ik was op huwelijksreis tijdens het introductiekamp in december. Vakkundig omzeild”, grijnst Teunissen. “En ik ga er nu ook niet meer naar vragen, natuurlijk”, rijdt hij hardop lachend weg. Wordt nu ongetwijfeld vervolgd…