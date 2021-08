Mike Teunissen ambitieus aan Benelux Tour begonnen: “Tijd om kansen te pakken”

Na het wegvallen van toptalent Olav Kooij, zat er slechts één renner van Jumbo-Visma mee in de eerste waaier die het verschil maakte in de openingsetappe van de Benelux Tour. Man-in-vorm Mike Teunissen deed echter wel goede zaken voor het eindklassement, waarvoor hij ambities heeft.

Teunissen vindt wel dat ze de ontstane situatie na de koers moeten evalueren, maar legt wel uit waardoor alleen hij mee zat. “Het was niet een kwestie van niet opletten”, zegt hij. “Het gebeurde al een paar keer dat het op de kant ging en toen zaten we wel goed mee. Het viel alleen steeds weer stil. Op het moment zelf moet je geluk hebben. Dat tekent zichzelf niet van tevoren uit. Ik kon me goed handhaven, maar de rest helaas niet.”

Na derde plekken in de eindklassementen van de rondes van Denemarken en Noorwegen, griste de Limburger tijdens de Gouden Kilometer ook vier bonificatieseconden mee. “Ik weet niet hoe de tijdrit van dinsdag gaat en ik weet niet hoe ik in de Ardennen ben. Maar op dit moment heb ik wel ambitie en kun je het maar beter proberen. Ik kan beter achteraf zeggen dat het er niet in zat, dan dat ik mezelf iets verwijt.”

Terug op niveau na lastige periode

Het geeft Teunissen veel vertrouwen, nadat hij dat de voorbije weken dus ook al getankt had. “Dat is inderdaad wel lekker. Ik kijk nog wel vaak naar mijn been”, wijst hij met een klein beetje emotie in zijn stem naar een litteken net boven zijn knie. “Dit is van januari. Vorig jaar heb ik ook al een zware blessure gehad. Sinds mei ben ik weer terug en ook de Tour de France ging goed. Nu is het tijd om kansen te pakken.”

“Ik zou graag een keer willen winnen, maar dat is allemaal niet zo gemakkelijk”, gaat hij verder. “Dit geeft wel heel veel voldoening en ook motivatie en vertrouwen voor de komende weken, natuurlijk. Er komt ook een heel mooi najaar aan met het WK, Parijs-Roubaix en Parijs-Tours. Ik laat me goed zien en hopelijk dat Koos (Moerenhout, de bondscoach, red.) dat ook opvalt.”