zaterdag 28 oktober 2023 om 15:10

Mijlpaal voor Marion Norbert-Riberolle in Ruddervoorde: “Dit had ik niet verwacht na Overijse”

Het was een goede dag voor Marion Norbert-Riberolle. De Belgische eindigde als derde in de Superprestige Ruddervoorde en mocht zo voor het eerst in haar carrière het podium van een klassementscross beklimmen. “Ik ben blij met mijn prestatie van vandaag”, zei ze in het flashinterview na afloop.

“Ik had goede benen”, vervolgde de renster van Crelan-Corendon. “Met de nieuwe stukken op het parcours was het niet gemakkelijk. De eerste ronde was niet perfect, maar ik was beter dan vorig weekend in Overijse.”

“Dit had ik niet verwacht”, zei Norbert-Riberolle over haar derde plaats. “Want Overijse verliep moeizaam voor mij. Maar ik heb gesproken met mijn nieuwe trainer Philip Walsleben. Hij zei dat ik gewoon vertrouwen moest hebben.”

“Toen ik Van Alphen en Inge (van der Heijden, red.) bijhaalde, wist ik dat ik voor het podium kon gaan. Ik voelde me beter in de bochten en op sommige stukken van de omloop. Ik probeerde nog terug te komen bij Annemarie (Worst, red.), ik dacht dat het nog mogelijk was. Maar het is mijn eerste podium in een Superprestige-wedstrijd. Ik ben hier blij mee.”