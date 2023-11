Niels Bastiaens • zondag 19 november 2023 om 08:00

Joris Nieuwenhuis slaat Kortrijk en Dublin over: “Na mijn stage ben ik hopelijk nóg beter”

Video Opeens is hij daar: met zijn triomf in Merksplas heeft Joris Nieuwenhuis zijn voet nu definitief naast die van ploegmaats Thibau Nys, Lars van der Haar en Pim Ronhaar gezet. Nu de crossen steeds meer ploeteren worden, komt de ranke Nederlander volledig tot zijn recht. “Het verschil? Mijn rug houdt het nu”, zegt Nieuwenhuis bij WielerFlits.

In amper één week tijd heeft Nieuwenhuis zich van ‘nog niet goed genoeg’ naar een man vol zelfvertrouwen geknokt. Zijn tweede plaats in de Jaarmarktcross van Niel deed al enkele monden openvallen, maar een week later was Nieuwenhuis zowaar nog straffer in de Superprestigecross van Merksplas. Met veel autoriteit nam hij de kopstart, om die positie vervolgens de hele wedstrijd niet af te staan.

Dat is niet niets voor Nieuwenhuis, die anderhalf jaar geleden nog op een kantelpunt in zijn carrière stond. Op de weg, waar een derde plaats in Parijs-Tours zijn belangrijkste wapenfeit was, vond hij het plezier niet meer. Een terugkeer in de discipline van zijn hart bood soelaas, bij de warme ploeg van Sven Nys. Dat Nieuwenhuis het nu ook kan afwerken, bewijst dat hij destijds de juiste keuze maakte.

Geen druk om te winnen

“Ik ben geen veelwinnaar. Veel overwinningen heb ik niet”, stelt Nieuwenhuis – die in het Luxemburgse Bièles wel wereldkampioen bij de beloften werd – voor onze camera. “Mijn eerste overwinning bij de elites, mijn eerste televisiecross ook, is uiteraard heel speciaal.”

“Toch kwam ik niet per sé met een andere instelling aan de start, na mijn goede uitslag van vorige week in Niel”, legt Nieuwenhuis uit. “Ik ga elke cross hetzelfde in, met als doel om telkens om de hele cross lang een goede focus te houden. Het is niet dat ik per sé denk dat ik moét winnen of podium te rijden. Ik probeer vooral met mezelf bezig te zijn, en denk: hoe kan ik een goede cross rijden?”

Basisniveau moet omhoog

Het blijft gek: in de eerste maand van het crossseizoen kwam Nieuwenhuis, op een uitzondering na, niet eens in de debatten voor het podium voor. Vorige week vertelde de renner van Baloise Trek Lions dat hij veel conditie was verloren door een corona-infectie, vlak voor de start van het crossseizoen. Maar een andere factor is intussen ook aangepakt. “Ik wist dat mijn niveau goed zat, alleen was mijn rug altijd een onzekere factor. Die heeft de afgelopen weken weleens voor problemen gezorgd. Daarom kon ik niet zien aankomen dat het vandaag al zou lukken.”

Want daar blijft Nieuwenhuis stellig in: op zijn allerbeste niveau zit hij nog lang niet. Het volgende crossweekend (Kortrijk-Dublin) slaat hij over, om vanaf Boom en Flamanville als herboren terug te keren. “De bedoeling is wel om een nog betere versie van mezelf te krijgen. Mijn basisniveau moet nog altijd naar boven. Na deze drukke periode wil ik nog eens tien dagen goed en hard trainen. Hopelijk gaat het nadien nog wat beter.”

Tot nu toe miste de 27-jarige Nederlander vooral wat constantheid in zijn prestaties, maar dat is inmiddels niet meer zijn grootste zorg. “Ik kan met vertrouwen toeleven naar de wedstrijden die er nog aan komen. Ik moet niet meer band zijn dat ik conditioneel niet in orde ben. En ik weet dat nu dat mijn rug het kan houden.”