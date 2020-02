Mihkel Raim wint openingsrit Tour of Antalya donderdag 20 februari 2020 om 13:48

De openingsetappe in de Tour of Antalya is gewonnen door Mikhel Räim. In de eindsprint versloeg hij onder andere Marko Kump en Kenneth Van Rooy. Belgisch kampioen Tim Merlier eindigde niet in de top-10 door een valpartij en een lekke band.

Om tien uur gingen de renners van start in Antalya voor een etappe van 149,2 kilometer. Antalya was zowel de start- als finishplaats. De renners kregen vandaag 829 stijgende meters te verwerken. Al vroeg in de etappe – met nog 122 kilometer te gaan – kreeg Belgisch kampioen Tim Merlier af te rekenen met materiaalpech. Hij wist terug te keren, maar verspeelde wel de nodige krachten.

Vluchters krijgen weinig ruimte

Niet veel later moest Danilo Celano lossen. De Italiaan van het continentale Sapura Cycling won vorige week nog de Tour of Langkawi. Met nog 112 kilometer te gaan viel André Luijk (À Bloc) aan. Hij kwam echter niet weg. Met nog 98 kilometer te gaan kregen we een aanval van een duo: Matteo Badilatti (Israel Start-Up Nation) en Pierpaolo Ficara (Team Sapura Cycling). Maar ook deze twee renners werden al snel weer ingerekend.

Een trio dat niet veel later in de aanval ging kreeg wél de ruimte: de Oekraïner Vitaliy Buts, uitkomend voor Shenzhen Xidesheng Cycling Team, samen met Aden Paterson van À Bloc en Alexander Evtushenko (Russische selectie). De maximale voorsprong van de kopgroep bedroeg nooit meer dan 45 seconden.

Dappere Buts haalt het niet, Räim is de snelste

Op 71 kilometer van de meet reed Merlier lek. Twintig kilometer verderop was de eerste tussensprint van de dag, waar de vlucht de premies verdeelde. Buts werd eerste, voor Paterson en Evtushenko. Niet lang daarna werd Evtushenkop opgerold door het peloton. 39 kilometer voor de finish lag vervolgens de tweede tussensprint. Buts won opnieuw (voor Paterson). In het peloton was Lionel Taminiaux (Bingoal-Wallonie Bruxelles) de snelste: hij spurtte naar plek drie in de tussensprint.

Zo’n kleine dertig kilometer van de meet was er een valpartij in het peloton. Slachtoffers leken er echter niet te zijn. Een kilometer of tien later werd Paterson ingelopen door het peloton en bleef enkel Vitaliy Buts nog vooruit. Hij hield vol tot 3,6 kilometer van de finishlijn. In de straten van Alanya spurtte Mikhel Räim (Israel Start-Up Nation) naar zijn eerste seizoenszege, voor Marko Kump (Adria Mobil) en Kenneth van Rooy (Sport Vlaanderen-Baloise).

