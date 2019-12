Miguel Indurain: “Jammer dat er slechts een individuele tijdrit is in de Vuelta” woensdag 18 december 2019 om 19:08

Vijfvoudig Tourwinnaar Miguel Indurain betreurt het aantal tijdritten in de Vuelta a España. Naast de ploegentijdrit telt de Spaanse ronde komend seizoen slechts één individuele rit tegen de klok.

Gisteren deed de organisatie van de Vuelta a España het nieuwe parcours uit de doeken. De start is in Nederland, waar in Utrecht een ploegentijdrit wordt gehouden. Na drie dagen maakt de karavaan via de rustdag de oversteek naar Spanje om in Baskenland de koers te hervatten. Daags voor de tweede rustdag doet de ronde Frankrijk aan voor een etappe over de Aubisque en met aankomst op de Tourmalet. Later zijn er ook finishes op de gevreesde Angliru en La Covatilla. Rit zestien is de enige individuele tijdrit met aankomst op Mirador de Ézaro.

“Het is jammer dat er volgend jaar slechts één individuele tijdrit is in de Vuelta, maar het is tenminste wel een erg interessante”, vertelt Indurain aan Cyclingnews. “Het vlakke gedeelte wordt een uitdaging omdat de wind een grote rol kan spelen. Het is heel dicht bij de kust daar, maar het spectaculaire deel komt aan het einde met de zware aankomst in Ézaro. Zullen de renners daar van fiets wisselen? Er zal veel discussie ontstaan over hoe dat laatste deel moet worden aangepakt en dit kan erg belangrijk zijn in de strijd om het klassement.”

Tourmalet

Over de aankomst op de Tourmalet is de vijfvoudige Tourwinnaar zeer te spreken. “Ik hou van klassieke beklimmingen, zoals ook de Aubisque die iets eerder op de route ligt. De korte, steile beklimmingen die ze de laatste jaren naar de Vuelta brachten, hoeven niet zo erg van mij. Maar de fans vinden ze leuk en het is nu een onderdeel van de moderne wielersport. De etappes in de Vuelta zijn veel korter dan vroeger, maar zoals ik al zei: het is nu een ander soort wielrennen, en zo aan het einde van het seizoen is het logisch dat de etappes niet zo lang zijn.”