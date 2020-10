‘Miguel Ángel López vertrekt mogelijk naar Movistar’

De toekomst van Miguel Ángel López is nog altijd ongewis. De laatste in het rijtje ploegen dat zijn oog zou hebben laten vallen op de Colombiaanse renner, is Movistar. Bij de formatie van Eusebio Unzué zou hij Alejandro Valverde, Enric Mas en Marc Soler tegenkomen.

Het is de doorgaans goed ingelichte sportjournalist Ciro Scognamiglio die het nieuws lanceerde. Op social media schrijft hij dat López volgend seizoen mogelijk uitkomt voor Movistar. “Voor de duidelijkheid, het is nog geen uitgemaakte zaak maar tot nu toe een waarschijnlijke optie.”

De Colombiaanse ronderenner, winnaar van de Touretappe naar de Col de la Loze, vertrekt naar alle waarschijnlijkheid bij zijn ploeg Astana. Eind mei werd hij al gelinkt aan BORA-hansgrohe, in de maanden daarna werd gemeld dat hij op weg was naar AG2R La Mondiale.

#mercato Update about Miguel Angel Lopez future: from @AstanaTeam he Could join @Movistar_Team in 2021 (and not @AG2RLMCyclisme as we reported in september). To be clear it’s not done but so far a likely option @Gazzetta_it @cycling_podcast

— Ciro Scognamiglio (@cirogazzetta) October 24, 2020