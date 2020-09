‘Miguel Ángel López op weg naar AG2R Citroën’ woensdag 23 september 2020 om 12:27

Waar ligt de toekomst van Miguel Ángel López? De Colombiaanse klimmer zal naar alle waarschijnlijkheid vertrekken bij zijn huidige ploeg Astana. Eind mei werd de ronderenner al gelinkt aan BORA-hansgrohe, maar Tuttobiciweb meldt nu dat López op weg is naar AG2R La Mondiale.

López, die onlangs nog een Touretappe wist te winnen met aankomst op de Col de la Loze, moet bij AG2R de vervanger worden van Romain Bardet. Die laatste vertrekt naar Team Sunweb. De Franse formatie zal volgend jaar door het leven gaan als AG2R Citroën, na het binnenhalen van de autofabrikant als nieuwe co-sponsor.

Volgens Tuttobiciweb is de komst van López nog niet definitief afgerond, maar is de transfer wel in een afrondende fase. Het zou nu nog gaan om de laatste details. AG2R wist eerder al Lilian Calmejane, Stan Dewulf, Bob Jungels, Marc Sarreau, Michael Schär, Damien Touzé, Greg Van Avermaet en Gijs Van Hoecke aan te trekken voor 2021.

De 26-jarige López tekende voor het seizoen 2015 zijn eerste profcontract bij Astana en is momenteel aan zijn zesde seizoen bezig bij de Kazachse ploeg. Hij wist de voorbije jaren naar podiumplaatsen te rijden in de Giro d’Italia en Vuelta a España en won prestigieuze rittenkoersen als de Ronde van Zwitserland en de Ronde van Catalonië.