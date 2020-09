‘Tourritwinnaar Miguel Ángel López definitief weg bij Astana’ dinsdag 22 september 2020 om 11:12

Miguel Ángel López verlaat zijn huidige ploeg Astana aan het einde van het seizoen. Dat heeft teammanager Alexander Vinokourov gezegd, meldt de Kazachse sportwebsite Prosports.kz.

Volgens Vinokourov is het budget van de ploeg niet toereikend om verder te gaan met López, die in de afgelopen Tour de France de etappe naar de Col de la Loze won en als zesde eindigde in de eindrangschikking. De laatste wedstrijd van de Colombiaan is de Giro d’Italia, die op 3 oktober op Sicilië van start gaat. Daar rijdt hij in dienst van Jakob Fuglsang.

López tekende voor het seizoen 2015 zijn eerste profcontract bij Astana en is momenteel aan zijn zesde seizoen bezig bij de Kazachse ploeg. In die periode reed hij onder meer in de Giro d’Italia en de Vuelta a España naar het podium en schreef hij onder meer de Ronde van Zwitserland en de Ronde van Catalonië achter zijn naam.

Eind mei werd de ronderenner al gelinkt aan BORA-hansgrohe.