Miguel Ángel López verlengt tot eind 2023 bij Movistar

Miguel Ángel López blijft tot eind 2023 koersen voor Movistar. De Colombiaanse klimmer kwam afgelopen seizoen over van Astana en tekende voor een seizoen bij de Spaanse formatie, maar daar voegt Superman nu dus nog twee jaar aan toe.

Zaterdag begint López aan zijn eerste Vuelta a España in Movistar-dienst. De 27-jarige klimgeit deelt er het kopmanschap met Enric Mas en Alejandro Valverde. Eerder dit seizoen reed López ook al de Tour de France, maar dat was zonder succes.

Wel heeft de Colombiaan, die dit voorjaar voor een groot deel miste vanwege een coronabesmetting, al drie keer gewonnen in het blauwe tenue van Movistar. López won een rit en het eindklassement in de Ruta del Sol door Antwan Tolhoek te verslaan, en begin juni voegde hij daar winst in de Mont Ventoux Dénivelé Challenge aan toe.

López zegt verheugd te zijn met zijn contractverlenging. “Ik ben heel gemotiveerd voor wat nog komen gaat. Hopelijk kan ik belangrijke overwinningen behalen de komende jaren en hopelijk kan ik strijden om de zege in een van de grote rondes”, vertelt hij. “Dat is altijd een droom geweest.”