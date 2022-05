Giro 2022: Liveblog – Etappe 4 met aankomst op de Etna dinsdag 10 mei 2022 om 08:00

Daags na de eerste rustdag, die diende als reisdag van Hongarije naar Sicilië, zet het peloton van de Giro d’Italia voor het eerst voet op Italiaans grondgebied. De vierde etappe is een bergrit van ruim 170 kilometer met aankomst bovenop de vulkaan Etna.

De vierde rit wordt op het eiland Sicilië verreden. Vanuit de start in Avola gaat de route over glooiende wegen tot aan de voet van de Etna. De Etna-Nicolosi (22,9 kilometer aan 6%) is al vaker decor geweest van een Giro-etappe. In 2020 wist Wilco Kelderman in zware omstandigheden van zijn concurrenten weg te rijden, maar ging de ritwinst naar Jonathan Caicedo.

Zullen de favorieten voor de roze trui hun kaarten op tafel leggen? Of krijgen voor het eerst deze Giro de vluchters een kans op de dagwinst? En weet Mathieu van der Poel stand te houden in de roze trui? Mis niets van de vierde etappe van de Giro 2022 in het WielerFlits-liveblog! Het verloop van de tijdrit kan je bespreken in onze live chat.

Officieuze start: 12.25 uur

Officiële start: 12.35 uur

Finish: tussen 16.55 en 17.30 uur

Afstand: 172 kilometer

Tijdschema belangrijke passages:

Tussensprint Paternò: tussen 15.45 en 16.00 uur

Tussensprint Biancavilla: tussen 16.00 en 16.22 uur

Giro 2022: Voorbeschouwing etappe 4 met aankomst op de Etna (WielerFlits)

Giro 2022: Voorbeschouwing op het parcours (WielerFlits)

Giro 2022: De deelnemers (WielerFlits)