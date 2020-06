Miguel Ángel López: “Ik heb hard gewerkt aan mijn tijdrit” zaterdag 6 juni 2020 om 16:23

Miguel Ángel López stond twee jaar geleden al eens op het podium van de Giro d’Italia en Vuelta a España, maar de Colombiaanse klimmer hoopt nog altijd te verbeteren als ronderenner. “Ik richt me nu meer op het tijdrijden en het werpt duidelijk zijn vruchten af”, zo vertelde López op een persconferentie.

De renner van Astana maakt eind augustus voor het eerst zijn opwachting in de Tour de France en wil zo goed mogelijk voor de dag komen. López probeert al een tijdje een betere tijdrijder te worden. In de voorbije Volta ao Algarve wist hij een uitstekende tijdrit af te werken, door na twintig relatief vlakke kilometers als vijfde te finishen.

Het verschil met ritwinnaar Remco Evenepoel was aan de streep slechts 38 seconden. “Toch was het geen verrassing, aangezien ik in het verleden al goede tijdritten wist neer te zetten. Zo reed ik enkele jaren geleden een sterke tijdrit in de Ronde van Zwitserland. Ik boek de laatste tijd wel de nodige progressie. Het idee is om de wereldtop zo dicht mogelijk te benaderen.”

Spektakel in de Tour?

López hoopt dit jaar voor spektakel te zorgen in de Alpen en Pyreneeën. “De Tour is alleen niet te vergelijken met de Giro of Vuelta. Sommige wedstrijden zijn gewoon spectaculairder. In de Giro en Vuelta heerst er een goede atmosfeer en krijgen de toeschouwers vaak een mooie wedstrijd voorgeschoteld. Dat is in de Tour wat minder.”

De kopman van Astana zal naar eigen zeggen zonder torenhoge verwachtingen aan de Ronde van Frankrijk beginnen. De klimmer verwacht vooral veel van zijn landgenoot Egan Bernal, Primož Roglič en Chris Froome. “Ik heb deze renners ook nog nooit verslagen. Veel zal afhangen van de eerste week. Ik hoop op een verrassend koersverloop”, zo klinkt het.

“BORA-hansgrohe? Ik wil nu gewoon koersen”

López werd onlangs in verband gebracht met BORA-hansgrohe. De renner zou graag meer zekerheid willen na de financiële problemen bij zijn huidige werkgever Astana. “Ik wil op dit moment gewoon koersen en niet denken aan een mogelijke transfer. Ik heb er nog niet aan gedacht en het interesseert me ook niet. Dat is iets voor de toekomst.”