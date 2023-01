Miguel Ángel López houdt onschuld vol: “Ik heb geen doping gebruikt”

Miguel Ángel López heeft een roerige periode achter de rug. De Colombiaan werd in december 2022 door Astana Qazaqstan ontslagen omdat er nieuw bewijs tegen hem zou zijn in een dopingzaak en moest vervolgens op zoek naar een nieuwe werkgever. “Ik heb geen doping gebruikt. Mijn biologisch paspoort is ook clean”, houdt López vol onschuldig te zijn.

Astana Qazaqstan schorste López in juli al eens vanwege zijn vermeende betrokkenheid in de zaak rond de omstreden arts Marco Maynar Mariño, maar hief die schorsing later weer op omdat er ‘geen bewijzen’ waren. Later stootte de Kazachse formatie toch op nieuw bewijs. “We hebben nieuwe elementen ontdekt die wijzen op een band tussen Miguel Ángel López en dokter Marcos Maynar”, klonk het toen in een persbericht. “De ploeg had dan ook geen andere keuze om het contract te beëindigen.”

Tussenstation

De 28-jarige López, die vorig jaar nog vierde werd in de Vuelta a España, wist met het continentale Medellín-EPM uiteindelijk wel een nieuwe ploeg te vinden voor 2023. “Ik ben blij dat ik bij Medellín-EPM een kans kreeg, al blijft het mijn ambitie om toch vóór mijn pensioen weer voor een WorldTeam-team uit te komen. Soms moet je in het leven een kleine stap achteruit zetten om dan opnieuw een grote voorwaarts te maken”, klinkt het nu in gesprek met ADN Cycling.

“Dankzij de hulp van mijn vrienden en familie ben ik door deze periode geraakt. Het is wat als je dicht tegen Kerstmis aan ineens geen ploeg meer hebt. Ik kan mezelf niets verwijten.” López zal dit jaar aan de zijde koersen van een oude bekende: de inmiddels 46-jarige Óscar Sevilla, die in een vorig wielerleven onder meer tweede werd in de Vuelta a España en de jongerentrui wist te veroveren in de Tour de France. Ook Fabio Duarte en Aldemar Reyes komen uit voor Medellín-EPM.