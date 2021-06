Miguel Ángel López: “Geweldig om voorbereiding op Tour zo af te sluiten”

De eerste Colombiaanse winnaar op de top van de mythische Mont Ventoux heet Miguel Ángel López. Een maand voor de Mont Ventoux-etappe in de Ronde van Frankrijk liet hij alvast zien dat hij in vorm is door op de flanken van de beklimming ruim twee minuten van de concurrenten weg te fladderen om zodoende de overwinning in de Mont Ventoux Dénivelé Challenge voor zich op te eisen.

De Colombiaanse klimspecialist was zich vooraf bewust van zijn favorietenstatus, zo zegt hij in een terugblik. “Zowel ik als Enric Mas werden door velen getipt als de topfavorieten. Onze ploeggenoten hebben het onderweg fantastisch gedaan. Zij maakten het ons makkelijker, maar we moesten het nog wel even afmaken. Ik ben heel blij om dat op deze manier te kunnen doen.”

“Het was zeker niet eenvoudig. Ook voor mij was het een lange klim. Maar het was lastig voor iedereen, zeker nadat we al een hoog tempo ontwikkelden op de eerste beklimming van de de Ventoux. Daarna ging het op de slotklim ook heel hard. Dat maakte het wat eenvoudiger voor mij om van ver aan te vallen, want mijn rivalen waren al wat meer vermoeid.”

Op de legendarische Kale Berg boekte López na een demonstratie bergop zijn derde overwinning van het seizoen. In aanloop naar de grootste wielerwedstrijd van het jaar bewees hij dat het met zijn vorm wel goed zit. “Het is geweldig om mijn voorbereiding voor de Tour de France zo af te kunnen sluiten.”