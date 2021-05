Mick van Dijke wint in Oostenrijk: “Geweldig gevoel om weer eens te winnen”

Interview

Hoewel er in Nederland en België geen jeugdkoersen of wedstrijden op nationaal niveau doorgaan vanwege het coronavirus, gebeurt dat in andere landen wel. Zo stond het voorbije weekend in Oostenrijk de heuvelachtige eendagskoers GP Vorarlberg op het programma. De overwinning ging in de diepe finale uiteindelijk naar Mick van Dijke. “Zegevieren was alweer een tijdje geleden”, lacht de 21-jarige Zeeuw van Jumbo-Visma Development bij WielerFlits.

Met enkele goede Oostenrijkse, Zwitserse en Duitse clubteams en Continental-ploegen aan de start, was er sprake van een mooi deelnemersveld. “Iedere ronde brak het op de langere klim in het parcours. In de laatste ronde kon de groep achter ons echter niet meer terugkeren en dus mochten wij het uitvechten. Wij zaten er met drie man van Jumbo-Visma U23. We besloten dat ik zou aanvallen op een kort klimmetje op 2,5 kilometer van de streep en dat we Rick Pluimers achter de hand zouden houden voor een sprint met onze groep.”

Uiteindelijk kon ex-mountainbiker Van Dijke uit de greep van het achtervolgende groepje blijven. Hij stak de zege zo op zak en zag en passant ook ploeggenoot Pluimers op het podium geraken; de Twent werd derde. “Mijn ploeggenoten hebben ons daar erg goed in ondersteund. De zege was voor mij erg belangrijk, omdat het al lang geleden was dat ik nog eens een koers won. Het is een geweldig gevoel als je in de positie zit om iets af te maken na een topsamenwerking. Dat heb ik de afgelopen anderhalf jaar echt wel geleerd. Winnen kun je bijna niet alleen doen; je doet het samen.”

Overstap naar de WorldTour

Op basis van resultaten lijkt Van Dijke samen met Pluimers en de Nieuw-Zeelander Finn Fisher-Black op de nominatielijst om binnen Jumbo-Visma de overstap van de opleidingsploeg naar het profteam te maken. “Die twee zijn enorm sterk, dus zou ik er niet gek van opkijken als zij een profcontract tekenen. De ploeg geeft mij echter ook mooie kansen om mezelf te laten zien. Zo rijd ik binnenkort met het WorldTour-team de Ronde van Hongarije. Ik probeer mezelf op alle vlakken te verbeteren. Dan zien we daarna wel of het goed genoeg is voor mijn uiteindelijke doel: een profcontract in de WorldTour.”

Programma Mick van Dijke (Jumbo-Visma U23)

Ronde van Hongarije (12-16 mei)

GP Orlen (1-2 juni)

NK Tijdrijden

NK op de weg