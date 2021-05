Mick van Dijke zegeviert in GP Vorarlberg

Mick van Dijke heeft het Jumbo-Visma Development Team een nieuwe zege bezorgd. De Nederlander was zaterdag de beste in de GP Vorarlberg.

De 21-jarige Zeeuw kwam in de Oostenrijkse wedstrijd solo over de meet na een late uitval. Vijf seconden na Van Dijke kwamen de Sloveen Matevz Govekar en ploeggenoot Rick Pluimers als tweede en derde over de finish. Met Jan Maas (16e) finishte er ook nog een derde Nederlander in de top-20.

Voor de opleidingsploeg van Jumbo-Visma is het alweer de vijfde zege van het seizoen. Eerder wonnen Finn Fisher-Black en Lars Boven al in de Istrian Spring Trophy en greep Fisher-Black ook nog twee zeges mee in Nieuw-Zeeland.