Mick van Dijke vervult invallersrol met verve: “Bewezen dat ik hier wel degelijk iets te zoeken heb”

Mick van Dijke heeft zijn invalbeurt in de Ronde van Vlaanderen niet onopgemerkt gelaten. De jonge Zeeuw verving zijn zieke teamgenoot en kopman Wout van Aert. Halverwege de wedstrijd sprong hij mee met een nieuwe kopgroep. “Gelijk bij je debuut in de kopgroep zitten is natuurlijk mooi”, vertelt de renner van Jumbo-Visma aan WielerFlits.

De 22-jarige Zeeuw was eigenlijk van plan heel Vlaanderens Mooiste via de tv te kijken, totdat hij donderdagochtend hoorde dat Van Aert zich ziek voelde. “Na Dwars Door Vlaanderen heb ik aan de ploeg gevraagd of ik met hun de verkenning van De Ronde mee mocht doen als investering voor de toekomst. ’s Ochtends werd duidelijk dat Wout niet zo lekker was en ik wel eens zou kunnen invallen. Dat was het moment dat ik het hoorde. Uiteindelijk denk ik ook bewezen te hebben dat ik hier wel degelijk iets te zoeken heb.”

Op iets minder dan negentig kilometer van het einde sprong Van Dijke mee met een grote groep tegenaanvallers, waaronder ploeggenoot Nathan Van Hooydonck, Zdeněk Štybar en Mads Pedersen. Bij de tweede passage van de Oude Kwaremont, precies halverwege de wedstrijd, werden alle aanvallers weer gegrepen door een verschroeiende demarrage van Tadej Pogačar.

“De Ronde van Vlaanderen is gewoon de mooiste klassieker die er is. Ik kan wel zeggen dat ik een goede dag kende. Ik merkte in Dwars Door Vlaanderen al dat ik goed was, maar daar werd ik helaas onderuit gereden. Vandaag had ik veel power, maar op een gegeven voel je dat je nog niet de inhoud hebt voor een wedstrijd van 270 kilometer”, vertelt de nummer 75 van de uitslag.

Ondanks de afwezigheid van Van Aert kon Jumbo-Visma rekenen op de aanvalslust van Tiesj Benoot en Christophe Laporte. Maar tegen het geweld van Mathieu van der Poel en Pogačar op de Oude Kwaremont en de Koppenberg, waren zij niet opgewassen. Laporte eindigde uiteindelijk als negende, op 48 seconden achterstand van winnaar Van der Poel. Benoot finishte als dertiende. Hij reed lange tijd in de achtervolging op Dylan van Baarle en Valentin Madaous. Een inzinking deed hem op de laatste keer Oude Kwaremont lossen.

“We misten vandaag de beste renner ter wereld. Dat is altijd even moeilijk. Als ploeg hebben we de kop niet laten hangen en hebben we laten zien dat we alsnog heel sterk zijn. Om Mathieu (van der Poel, red.) en Pogačar te kunnen volgen, moet je ook een beetje geluk hebben. We hadden een plan gemaakt om ook weg te rijden en hen op die manier uit de tent te lokken. Als we er alles aan gedaan hebben en hij wint alsnog, dan kun je stellen dat Van der Poel gewoon de beste man in koers was.”

Over de prestatie van Van der Poel heeft de renner uit Colijnsplaat niets dan lof. “Mathieu is een vriend van mij en ik kijk met bewondering naar hem. Ook al heeft hij een ander shirt aan, we mogen trots zijn op zo’n renner, want dit soort jongens heb je nodig in de sport. Kijk ook hoe hij van die blessure is teruggekomen. Ik heb ook met hem gereden in Coppi e Bartali en Dwars Door Vlaanderen… Als je ziet hoe sterk hij nu weer is, dat is ongelofelijk mooi.”