Mick van Dijke moet zege in Elfsteden Race aan Reinders laten: “Ik dacht dat ik hem had”

Mick van Dijke deed in het waaierspektakel dat zondagmiddag de Visit Friesland Elfsteden Race heette, alles goed. Samen met zijn ploeggenoten bij Jumbo-Visma Development hadden ze ondanks het overtal van VolkerWessels ook alles onder controle. De talenten botsten echter op de oersterke en ervaren Elmar Reinders. “Ik ben alleen tevreden als ik win, alleen denk ik dat we tactisch goed gereden hebben”, verwijt nummer twee Van Dijke zichzelf niets in gesprek met WielerFlits.

Van Dijke en diens ploegmaat Rick Pluimers waren vroeg in de koers samen met VolkerWessels de aanstichters van waaiers. Een groep van 21 man wrikte zich los, met vrijwel alle grote namen van voren. De rest van het peloton was vrijwel direct gezien. “Ook Jesse Kramer zat namens ons nog mee in die groep. Ongelooflijk knap, want hij is eerstejaars belofte. Loe van Belle reed daar dan weer net zijn spaken eruit, anders zit hij ook nog in die groep. VolkersWessels had alleen zes man mee en dat was niet ideaal.”

Toen het demarragespel in de finale uiteindelijk begon, was vooral Pluimers bedrijvig. Van Dijke laveerde met koersvernuft mee in de groep en reed op het juiste moment op kousenvoeten weg. “Ik was het springen ook beu”, vertelt de Zeeuw. “Wel merkte ik meteen dat ik geen goede benen had en daarom trok ik ook niet vol door. Toen kwamen Timo de Jong en Elmar Reinders aansluiten. Die laatste was echt heel sterk. Wij tweeën hebben goed samengewerkt om de tang van VolkerWessels te breken.”

Reinders en Van Dijke maakten snel afspraken om De Jong te elimineren. “Of Elmar zou winnen, of ik. Al vrij vlot hebben we gepraat. Elmar was sterk, maar alleen. Je moet iets tegen zo’n sterk blok. Je weet als je met Coen Vermeltfoort naar de streep rijdt, dat je waarschijnlijk geklopt bent in de sprint. Elmar en ik lieten daarom in de diepe finale gaatjes vallen, die Timo dan moest dichtrijden. Dat heeft hem gesloopt. Maar ik merkte ook bij mij dat de tank toen leeg begon te raken, er zat niet veel op.”

Toch zag het er vrij goed uit, toen de intrinsiek snellere Van Dijke – die onlangs buikgriep had en een week niet kon trainen – de laatste rechte lijn opdraaide in het wiel van hardrijder Reinders. Kat in het bakkie, normaal gesproken. “Dat dacht ik ook”, lacht de Zeeuw hardop. “Elmar is niet heel explosief, maar dat hoeft ook niet. Hij vertelde me na afloop wat zijn gemiddeld vermogen was. Na een koers van 210 kilometer hoef ik me dan ook niet te schamen. De sterkste heeft gewonnen en ik kan hier verder mee.”

Wedstrijdprogramma

Hoe kan prof Van Dijke met de opleidingsploeg meedoen? Mick van Dijke is overigens prof bij het WorldTour-team van Jumbo-Visma. Het talent rijdt dit jaar echter ook veel wedstrijden voor de opleidingsploeg. Dat is sinds 2020 mogelijk, omdat de UCI toestaat dat renners uit een WorldTour-formatie wedstrijden mogen rijden bij een opleidingsploeg die onder dezelfde paraplu valt. Omgekeerd is het ook toegestaan: talenten vanuit een U23-ploeg mogen in koersen tot het .Pro-niveau meedoen met een WorldTour-team. Meer over deze mix-regel lees je hier.