‘Jong Jumbo-Visma’ moet talenten helpen aan volgende stap

Jumbo-Visma heeft haar structuur de afgelopen jaren zorgvuldig opgebouwd. Al meerdere renners hebben vanuit de eigen opleidingsploeg de stap gemaakt naar het WorldTeam. Met ‘Jong Jumbo-Visma’ wil het een groep talentvolle renners klaarmaken voor het latere kopmanschap.

Renners als Olav Kooij (20), Mick van Dijke (21), Tim van Dijke (21) en de Duitser Michel Heßmann (20) worden door de Nederlandse formatie voorzichtig begeleid. Zij maken in 2022 al onderdeel uit van het WorldTeam, maar krijgen een aparte begeleiding. Daarbij speelt ook het Development Team een grote rol. In bepaalde profwedstrijden zullen Kooij, de Van Dijkes en Heßmann daarom uitgespeeld worden als kopman. Het voordeel is dat dit ook in kleinere wedstrijden kan, omdat Jumbo-Visma vanwege de UCI-regels meerdere renners uit de U23-ploeg mag uitwisselen met het WorldTeam, en vice versa.

Hoe werkt de U23-regel van de UCI? Sinds 2020 is het mogelijk voor WorldTeams mét een opleidingsploeg op continentaal niveau, om renners in sommige wedstrijden uit te wisselen. Zo kunnen profrenners deelnemen aan een UCI .1-koers (maximaal twee renners) of een UCI .2-koers (één renner) om de talenten van de opleidingsploeg bijvoorbeeld de kneepjes van het vak te leren, of om jonge profs voor eigen kans te laten rijden in koersen op een lager niveau. Andersom mag het ook. Coureurs van de opleidingsploeg mogen proeven van het grote werk bij de profs in UCI .1-wedstrijden (maximaal vier renners) en zelfs in de UCI Pro Series (twee renners). De afgelopen seizoenen maakte Jumbo-Visma al meermaals gebruik van deze regel.

Een nieuwigheid dit jaar is de lancering van ‘Jong Jumbo-Visma’, een groep talenten die bestaat uit renners van het Development Team, neoprofs van het WorldTeam en enkele renners die al wat langer op het hoogste niveau actief zijn, zoals Tobias Foss (24), David Dekker (23), Kooij en Gijs Leemreize (22). Met een uitgekiend wedstrijdprogramma en specifieke taken in de koers worden zij klaargestoomd voor een volgende stap in hun carrière. “We vonden Jong Jumbo-Visma wel een mooie naam. Het komt uit het voetbal, waarin je in de Keuken Kampioen Divisie Jong Ajax, Jong Utrecht, Jong PSV en Jong AZ hebt”, legt sportief directeur Merijn Zeeman uit.

“Wat daar gebeurt, is dat talenten op jong-professioneel niveau al ervaring opdoen. Dat geldt ook voor de manier waarop wij het aanpakken. Voorheen was er een wat hardere scheidslijn tussen een Development Team en een WorldTeam, nu beschouwen wij het veel meer als één selectie. Daarbij val je vooral onder de begeleiding van of het Development Team of van het WorldTeam, maar waarin we vaak gemixte wedstrijden rijden en waarin we ook een speciaal programma kiezen. Waar dan ook met name de renners die in die groep zitten ervaring kunnen opdoen in wedstrijden, zoals finales rijden en zelf voor resultaten kunnen gaan”, gaat Zeeman verder.

Puzzel

Kortom, dat de talenten van de ploeg echt gaan ondervinden wat het is om op een hoog niveau te rijden, zonder dat ze altijd voor een van de kopmannen moeten rijden. Zeeman neemt de broers Van Dijke en Heßmann als voorbeeld. “Die hebben echt wedstrijden waarin ze voor winst kunnen meedoen, waarin ze ervaring gaan opdoen, waarin ze niet altijd op het hoogste niveau zitten maar een klein niveautje daaronder. Op het andere moment kunnen ze leren van Wout, Steven, Robert of Primož. We zijn lang bezig geweest om die puzzel te leggen en in het geheel te laten passen, maar daarmee verwachten we wel dat we die jongens naar een hoog niveau kunnen opleiden.”