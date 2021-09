Mick van Dijke bereidt WK tijdrit U23 minutieus voor: “Daarom ook EK overgeslagen”

Mick van Dijke start maandag als een van de favorieten aan het WK tijdrijden in het West-Vlaamse Knokke-Heist. Dat grenst aan Zeeuws-Vlaanderen, niet ver van Noord-Beveland. Daar – in Colijnsplaat – stond Van Dijke’s wieg. Het WK is dus een halve thuiswedstrijd voor de 21-jarige Zeeuw. “Ik ga niet zeggen dat ik bij de favorieten hoor, maar ik zal mijn benen laten spreken”, vertelt Van Dijke aan WielerFlits, die nooit om goede teksten verlegen zit.

Hij bereidde zich na de voor hem succesvol verlopen Tour de l’Avenir specifiek voor op het WK deze week. Maandag te beginnen met de tijdrit voor beloften. “De Ronde van de Toekomst heeft er best wel stevig ingehakt”, zegt hij. “Ik heb daarna hard gewerkt, met een aantal specifieke tijdrittrainingen. Daarin paste de Flanders Tomorrow Tour (waar Van Dijke de tijdrit, een massasprint en het eindklassement won, red.), maar het EK was te veel van het goede geweest. Met de ploeg dachten we dat ik zo fitter en meer voorbereid aan de start van het WK zou kunnen staan, ondanks dat het EK een goede en mooie wedstrijd is.”

Van Dijke kijkt uit naar de titelstrijd. “Ik heb in de Tour de l’Avenir en de Flanders Tomorrow Tour een heel hoog niveau laten zien. Maar dit WK is wel het grote doel. Ik heb veel op de tijdritfiets gezeten en vorige week zondag heb ik nog een wedstrijdspecifieke training gedaan. Dat was een WK-simulatie, waarbij ik de wedstrijddag nagebootst heb. Dat betekent dezelfde afstand rijden, met dezelfde voorbereiding, dezelfde voeding, dezelfde dagindeling en met dezelfde details. Precies zoals ik het maandag ook ga doen. Ik weet nu hoe het voelt en waar ik op moet letten. Het was een goede prikkel en het geeft me veel vertrouwen.”

Later deze week lees je een uitgebreid interview met Mick van Dijke op onze website.