Mick van Dijke zet Flanders Tomorrow Tour op slotdag naar zijn hand

Alle etappes in de Flanders Tomorrow Tour zijn gewonnen door een Nederlander. Na etappezeges voor Loe van Belle en Wessel Krul in de eerste twee dagen, won Mick van Dijke vandaag etappe 3a en 3b om zo ook het eindklassement achter zijn naam te zetten.

Van Dijke haspelde in de ochtend een korte tijdrit in Koksijde als snelste af. Na 12,7 kilometer had de Zeeuw een voorsprong van 13 seconden op zijn broer Tim van Dijke en 14 seconden op Daan Hoole. Daarmee nam hij de leiding over van ploeggenoot Van Belle, die niet verder kwam dan de vijftiende plaats en 33 seconden verloor.

Een aantal uur later stond er een rit-in-lijn van 124,9 kilometer op het programma in de omgeving van Handzame. Ook in deze etappe stond er geen maat op Van Dijke. In een sprint verwees hij Gianluca Pollefliet en Lars Hohmann naar de plaatsen twee en drie. Met Wessel Krul (zevende) en Victor Broex (negende) eindigden er nog twee Nederlanders bij de eerste tien.

Eerder won Van Dijke al twee etappes in Kreiz Breizh Elites en het Nederlands kampioenschap bij de beloften. Het leverde hem een profcontract op bij Jumbo-Visma.