Michele Gazzoli (Astana Qazaqstan) geschorst door verboden stofje in neusspray

De 23-jarige Michele Gazzoli is geschorst wegens het overtreden van de dopingregels. De UCI meldt dat in een statement over de Italiaan van Astana Qazaqstan. De UCI vertelt daar ook bij dat het gaat om een niet-opzettelijke overtreding, waardoor de schorsing van Gazzoli is beperkt tot een jaar. Ook Astana Qazaqstan heeft inmiddels gereageerd op het voorval.

Op 17 februari 2022 moest Gazzoli een test afleggen tijdens de Volta ao Alargve bij het ITA, het International Testing Agency. In overeenstemming met Wereld Anti-Doping Code en het UCI Anti-Doping Reglement is beslist dat Gazzoli tussen 10 augustus 2022 en 9 augustus 2023 niet in actie mag komen.

De UCI besloot dat deze zaak werd geclassificeerd als een onopzettelijke overtreding van de antidopingregel, en daarom werd de straf beperkt tot een jaar en diskwalificatie van de resultaten van slechts een wedstrijd, de Volta ao Algarve. Gazzoli zou een neusspray, rhinofluimucil, gebruikt hebben om neusslijmvlies te bestrijden.

Astana reageert

Astana Qazaqstan benadrukt in een statement dat het team niets te maken heeft met deze ‘ongelukkige’ overtreding van de anti-dopingregel. “Astana Qazaqstan Team, dat zich houdt aan het zero tolerance beleid, heeft besloten om het contract met Michele Gazzoli met onmiddellijke ingang te beëindigen”, staat te lezen op de ploegsite.

Gazzoli is zeker en vast geen onbekende naam in het wielrennen. De Italiaan werd vorig jaar nog vierde in het WK in Leuven, bij de beloften. Gazzoli hielp op zijn landgenoot Filipo Baroncini naar de wereldtitel.