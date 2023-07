Michel Cornelisse glundert na ritzege Kastelijn in Tour: “Meiden huilen nog van blijdschap”

De blijdschap bij Fenix-Deceuninck, dat in de Tour de France Femmes omgedoopt is tot Fenix-Elegant, is groot na de ritzege van Yara Kastelijn. Zij wist woensdag de etappe naar Rodez te winnen vanuit de ontsnapping. Ploegleider Michel Cornelisse kan ook zijn geluk niet op. “We gingen al denken aan het geel, maar dat het de ritzege wordt, is geweldig”, vertelt hij aan de NOS.

“We zijn vanaf dag twee in de aanval, we hadden al de bollentrui. Gisteren waren we weer in de aanval en toen is het net niet gelukt”, blikt Cornelisse terug op Julie Van de Velde, die vlak voor de finish gegrepen werd. “Toch hebben we de spirit goed gehouden en vanmorgen weer een plan gemaakt. Het is makkelijk praten als je gewonnen hebt, maar dat plan is gelukt.”

De Amsterdammer zag een ‘op en top gemotiveerde’ ploeg aan de start staan. “We waren met twee mee in de ontsnapping, want we wilden als eerste de bergtrui behouden. Maar toen kregen we zoveel voorsprong, dat we gingen denken aan het geel. Dat het de ritzege wordt, is geweldig. De hele ploeg zit binnen nog te huilen van blijdschap, iedereen heeft er zo hard voor gewerkt”, aldus Cornelisse.

Top-10 voor Yara Kastelijn?

“We proberen er iets van de te maken elke dag, als een van de weinige ploegen hier. Dat het vandaag zo uitbetaalt, is geweldig”, gaat hij verder. Van Kastelijn verwacht hij nog wel iets in het klassement. “Yara was vorig jaar dertiende, staat nu zevende. Als ze een goede dag heeft op de Tourmalet en een redelijke tijdrit rijdt, dan kan er een top-10 in zitten. Dan mogen we trots zijn.”

“Het eerste doel was een rit winnen en dat hebben we gedaan. Daar kunnen we alleen maar trots zijn. Een top-10 erbij is alleen maar een toetje.”

