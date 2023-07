Tour Femmes 2023: Yara Kastelijn wint heuvelrit in Rodez na monstervlucht, Vollering pakt wat tijd

Yara Kastelijn heeft op knappe wijze de vierde etappe van de Tour de France Femmes 2023 gewonnen. De Nederlandse van Fenix-Elegant was na liefst 177 kilometer de beste renster van een vlucht die meer dan tien minuten voorsprong kreeg. In de heuvelachtige finale naar Rodez hield Kastelijn knap stand, waardoor ze voor een gigantisch succes zorgde voor haar Belgische ploeg. Daarachter pakte Demi Vollering, mede door bonificaties, acht seconden op Annemiek van Vleuten.

Nadat SD Worx gisteren niet of nauwelijks verantwoordelijkheid nam in de etappe naar Montignac-Lascaux, maar toch won met Lorena Wiebes, gooiden de andere ploegen het in de vierde etappe van liefst 177 kilometer naar Rodez over een andere boeg. Al vroeg in de heuvelachtige rit reed een serieuze kopgroep van veertien rensters weg.

Alleen Canyon-SRAM, FDJ-Suez, Team dsm-firmenich en UAE Team ADQ hadden geen renster mee in de ontsnapping. Wel mee in de vlucht? Onder meer Lucinda Brand (Lidl-Trek), Christine Majerus (SD Worx), Coryn Labecki (Jumbo-Visma), Thalita de Jong, Jeanne Korevaar (Liv Racing Teqfind), Yara Kastelijn, Marthe Truyen (Fenix-Deceuninck) en Anouska Koster (Uno-X). De best geplaatste renster voorin was Audrey Cordon-Ragot (Human Powered Health) op 2.21 minuut van gele trui Lotte Kopecky.

Iedereen kijkt naar SD Worx

Wat vooral opviel was de dynamiek in het peloton. Geen enkele ploeg wilde het initiatief nemen, waardoor de voorsprong van de veertien steeds verder opliep. De teller stond bijna op tien minuten toen SD Worx toch in actie schoot door Lorena Wiebes en Elena Cecchini op kop te zetten, maar dat ging niet heel makkelijk tegen een goed draaiende kopgroep. Daar wist Koster op de eerste twee klimmetjes de bergpunten te pakken en virtueel de leiding over te nemen in het bergklassement.

De voorsprong van de koploopsters liep op tot boven de tien minuten, waardoor Canyon-SRAM en UAE Team ADQ een helpende hand toestaken aan SD Worx in het peloton. Op 50 kilometer van de finish was het gat nog altijd meer dan negen minuten, maar vlak voor de heuvelzone gingen de minuten er razendsnel vanaf. In de laatste 40 kilometer lagen namelijk de Côte de Colombiès (6,5 km à 4,2%), de Côte de Moyrazès (4,6 km à 5,5%), de Côte de Lavernhe (2,2 km aan 7,1%) en de finishklim Côte de Saint-Pierre (600 meter à 9,6%).

Peloton dunt uit, Kastelijn de sterkste vooraan

Op de Colombiès maakte SD Worx de koers hard door aanvallen van Bredewold en later zelfs van Kopecky, waardoor de voorsprong werd teruggebracht naar ongeveer vier minuten. In de nasleep van die Colombiès lag nog een vieze doorloper, waar Annemiek van Vleuten zich voor het eerst toonde maar gecounterd werd door SD Worx. Het peloton werd door deze strijd al flink uitgedund.

Op de lastige Côte de Moyrazès was het Yara Kastelijn die wegreed uit de kopgroep en daarbij vooral Cordon-Ragot moest afschudden. In het peloton, dat drie minuten achter Kastelijn reed, koos Kopecky op diezelfde klim weer voor de aanval. Zij hoopte een springplank te zijn voor Demi Vollering, maar die kwam niet weg uit de favorietengroep. Daardoor viel het stil en kon Kastelijn haar voorsprong behouden.

Vollering tegen Van Vleuten

Met een alsmaar oplopende voorsprong van een minuut op haar eerste achtervolgers begon Kastelijn aan de steile Côte de Lavernhe (2,2 km aan 7,1%), terwijl Kopecky volgde op 2.55 en de favorietengroep op ruim drie minuten. Daaruit versnelde Van Vleuten op de steile laatste stroken, maar Vollering ging erop en erover vlak voor de top. Van Vleuten had de grootste moeite om te volgen, maar dat lukte toch.

Omdat de Nederlandse favorieten naar elkaar bleven kijken, kon een groep met onder meer Kopecky, Elisa Longo Borghini, Ashleigh Moolman en Kasia Niewiadoma terugkeren. Dat was wel op ruim twee minuten van een ontketende Kastelijn, die met een grote voorsprong begon aan de laatste heuvel van 600 meter vlak voor de meet in Rodez.

Prachtige zege Kastelijn

De veldrijdster en wegrenster knokte zich naar boven en mocht zo haar eerste ritoverwinning vieren in de Tour de France bij de vrouwen. Achter haar kwamen de favorietengroep en de groep met vroege vluchters samen op de Côte de Saint-Pierre. Van Vleuten probeerde al vroeg in de aanval te gaan, maar zij blies zichzelf op. Vollering kwam er overheen en wist in extremis nog Anouska Koster te passeren.

De tweede plaats (en de zes bonificatieseconden) waren daardoor voor Vollering, terwijl Koster zich nog naar een derde plaats vocht. Daarachter strandde Van Vleuten op een vierde plaats. Zij verloor naast de bonificaties ook nog twee seconden op Vollering. Daarachter bleven de verschillen met de andere favorieten voor de eindzege klein.

Kopecky finishte uiteindelijk als veertiende, op 1.27 minuut van Kastelijn, waardoor ze haar gele trui behoudt in de Tour de France Femmes.