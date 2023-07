Julie Van de Velde strandt in zicht van de haven: “Toch overheerst tevredenheid”

Heel teleurgesteld leek Julie Van de Velde niet na afloop van de derde etappe in de Tour de France. De Belgische renster van Fenix-Deceuninck strandde op honderd meter van de finish, maar mocht even later wel het podium op om de bolletjestrui in ontvangst te nemen. “Het is jammer, maar ik ben heel tevreden.”

“Het was de bedoeling om de bollentrui in onze ploeg te houden”, doet Van de Velde haar verhaal. “Ik viel op de voorlaatste klim aan en het was niet de bedoeling om door te gaan, maar toen had ik een halve minuut. Ik dacht: ik rijd mijn tempo, maar de kloof groeide en ik kon niet meer terug. Ik probeerde niet achterom te kijken om zo min mogelijk energie te verspillen. Ik wist niet of het peloton kwam. Ik heb gewoon alles gegeven.”

Uiteindelijk kwam het peloton net op tijd om de 30-jarige renster terug te pakken. “Ik had nooit gedacht dat ik zo dicht zou eindigen. Tevredenheid overheerst dus. De bolletjestrui en de prijs voor de strijdlust zijn heel tof. Het is super dat ik op het podium kan staan.”

