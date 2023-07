Michal Kwiatkowski kan ritzege niet geloven: “Nooit gedacht dat ik kon meevechten om de winst”

Op de Franse feestdag Quatorze Juillet is het een Pool die de handen in de lucht mag steken. Vanuit de aanval was Michal Kwiatkowski zijn metgezellen op de Grand Colombier de baas. “Vandaag had ik misschien wel mijn beste benen ooit”, vertelt de Pool na zijn tweede ritwinst in de Tour.

Solo winnen op de Grand Colombier, het is niet veel renners gegund. Toch is het Michał Kwiatkowski gelukt. De Pool pakt zijn tweede ritzege in de Tour de France. In het interview na de koers benadrukt de Pool het belang van de grote vlucht voor zijn zege: “Ik had achttien vrienden in de vlucht. Toen ik in de vlucht ging dacht ik, dit is een gratis ticket tot de voet van de klim. Ik had nooit gedacht dat we zouden vechten voor de zege.”

UAE Emirates was de gehele dag namelijk hard aan het jagen op de vluchters van de dag. De voorsprong liep nooit op tot vele minuten. “Het is blijkbaar toch niet zo makkelijk om negentien mannen te volgen. Wij (INEOS Grenadiers, red.) wilden geen grote vlucht missen. We zitten graag mee in de grote schiftingen. Ik denk dat UAE Emirates te veel mannen vooruit liet. Ik had vandaag denk ik de beste benen die ik ooit heb gehad. Ik had nooit gedacht dat dit mogelijk was.”

De Pool kan enkele minuten na zijn zege nog steeds niet geloven dat hij heeft gewonnen. “Winnen op de top van de Grand Colombier is ongelooflijk. Ik heb herinneringen hier met Egan Bernal over denken aan opgeven van de race. Dat deed hij toen later ook. Vandaag was echt anders. Ongelooflijk.”

Op deze Franse feestdag vergeet Kwiatkowski ook zeker de fans niet. Hun enthousiasme droeg bij aan zijn strijd om de zege. “Zonder de fans zou dit niet mogelijk zijn. Ik had de auto niet achter me. Ik kon niet echt horen wat er gebeurde achter me. De fans hielpen mij echt naar de aankomst. Zij waren geweldig.”

Lees ook: Tour 2023: Kwiatkowski wint op Grand Colombier, Pogacar rijdt Vingegaard weer op gaatje