Tour 2023: Kwiatkowski wint op Grand Colombier, Pogacar rijdt Vingegaard weer op gaatje

Michal Kwiatkowski heeft op de Grand Colombier gewonnen. De Pool bleek vrijdag de sterkste van een omvangrijke kopgroep. Een grote aanval van Tadej Pogacar bleef uit in de dertiende etappe, al pakte de Sloveen in de slotkilometer wel nog een paar tellen terug op Jonas Vingegaard.

De ASO had op de Franse nationale feestdag een bergrit met aankomst op de Grand Colombier (17,8 kilometer aan 7,0 procent) uitgetekend. Terwijl de Fransen voorafgaand aan de rit hoopten op Frans dagsucces, was het Tadej Pogacar die plannen had om vrijdag zijn slag te slaan in het algemeen klassement én de etappe te winnen.

UAE Team Emirates vs. kopgroep

Dat zou al vroeg in de dertiende etappe blijken. Nadat een omvangrijke kopgroep na 25 kilometer was gereden, zette UAE Team Emirates zich op kop van het peloton om de achterstand beperkt te houden. Zodoende kregen we een strijd te zien tussen Vegard Stake Laengen, Mikkel Bjerg en Matteo Trentin namens UAE Team Emirates en de negentien renners vooraan.

De namen: Harold Tejada, Michal Kwiatkowski, Maxim van Gils, Nelson Oliveira, Georg Zimmermann, Jasper Stuyven, Hugo Houle, Quentin Pacher, James Shaw, Pascal Eenkhoorn, Matej Mohoric, Pierre Latour, Alberto Bettiol, Kasper Asgreen, Mike Teunissen, Fred Wright, Anton Charmig, Luca Mozzato, Adrien Petit en Cees Bol.

UAE Team Emirates moet terrein prijsgeven

Ondanks de numerieke minderheid slaagden de drie mannen van UAE Team Emirates er toch in om de koplopers op schootafstand te houden. Met nog vijftig kilometer te gaan was de voorsprong van de negentien renners vooraan ‘slechts’ 2 minuten en 15 seconden.

Daarna liep de voorsprong van de kopgroep dan toch op. Vlak voor de voet van de Grand Colombier bedroeg de achterstand van het peloton plotseling vier minuten. Dat er een klassementsman zou winnen op de Jura-gigant, was ineens helemaal niet zo zeker meer.

Kopgroep spat uit elkaar, Kwiatkowski de sterkste

Aan de voet van de Grand Colombier bleven alleen Pacher, Zimmermann, Kwiatkowski, Van Gils, Tejada en Shaw in de kopgroep over. De samenwerking tussen de zes vooraan stokte snel, waarna Pacher tot vreugde van alle Fransen op de berg ten aanval trok.

De coureur van Groupama-FDJ bleef een kilometer of vijf vooruit, maar werd daarna opgeslokt door Tejada, Van Gils en Shaw. De rol van Pacher was daarna uitgespeeld, terwijl Kwiatkowski vanuit de achtergrond weer kwam opzetten en meteen ten aanval trok. De Pool reed al snel een voorsprong van een halve minuut bij elkaar.

Het wachten was daarna op een aanval uit peloton. Hoe later die zou komen, hoe groter de kans zou zijn dat Kwiatkowski vooruit zou blijven. Met nog tien kilometer te gaan bedroeg de voorsprong Kwiatkowski nog altijd een goede drie minuten en vijf kilometer later had de Pool nog altijd twee minuten en twintig seconden.

Yates valt aan, Pogacar halveert achterstand

Op drie kilometer van de finish werd er dan eindelijk aangevallen in de groep der favorieten. Adam Yates deed een poging namens UAE Team Emirates, maar werd meteen gecounterd door Sepp Kuss, Vingegaard, Pogacar en Tom Pidcock. Toen de vijf weer bij elkaar waren, was Kwiatkowski al bijna binnen. De Pool hield op de Grand Colombier iets minder dan een minuut over op de klassementsrenners en boekte zijn tweede etappezege in de Tour de France in zijn carrière.

En Pogacar? Die zou in de slotkilometer nog aanvallen. Vingegaard moest vier tellen en vier bonificatieseconden toegeven op de Sloveen, die als derde zou eindigen.