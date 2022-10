Michael Vanthourenhout wint in Meulebeke: “Voelde me heel goed voor de start”

Michael Vanthourenhout is uitstekend begonnen aan het nieuwe veldritseizoen. De crosser van Pauwels Sauzen-Bingoal was twee weken geleden al de beste in de Poldercross van Kruibeke en kwam zaterdag als eerste over de streep in de Berencross van Meulebeke.

De 28-jarige Vanthourenhout reed in de achtste van tien ronden weg bij Eli Iserbyt en Lars van der Haar, die op de plaatsen twee en drie zouden eindigen. “We hebben het ploegenspel andermaal goed gespeeld”, gaf de winnaar na afloop aan in gesprek met Het Nieuwsblad. “Samen met Eli Iserbyt kon ik de tegenstand afmatten.”

“Ik voelde me heel goed voor de start van de cross. De verkenning leerde me dat er wel iets in zat. Het zag er misschien gemakkelijk uit, maar dat was het niet. Ik heb een paar keer moeten aanvallen voor ik een kloof kon slaan. Eerst maakte Laurens Sweeck me het leven zuur en daarna kwam Lars van der Haar op de proppen. Ook aan hem had ik een hele kluif. In de laatste twee rondes zette ik alles op alles, met succes.”

“Ik kan nu zeker met vertrouwen naar Amerika”

Vanthourenhout kijkt nu met vertrouwen uit naar de eerste wereldbekers van het seizoen in de Verenigde Staten. “Na twee zeges en een tweede plaats in drie crossen kan ik zeker met vertrouwen naar Amerika. De ploeg besliste om iets later af te reizen. Zo kunnen we wat meer trainen. Daar komt dat er niet echt van. Het zullen nog drukke trainingsdagen worden voor we op het vliegtuig zitten.”