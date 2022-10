Michael Vanthourenhout zegeviert in Exact Cross Meulebeke

De Exact Cross Meulebeke is op naam gekomen van Michael Vanthourenhout. De 28-jarige veldrijder reed in de achtste van tien ronden weg bij Eli Iserbyt en Lars van der Haar, die op de plaatsen twee en drie zouden eindigen.

Net zoals in de afgelopen veldritten, kende Michael Vanthourenhout ook in de Exact Cross Meulebeke een goede start. De renner van Pauwels Sauzen-Bingoal sloeg in de eerste ronde een gaatje, al kwam de rest spoedig terug. In de fase die volgde wist niemand vervolgens echt weg te rijden.

In de derde ronde kwam daar verandering in. Eli Iserbyt en opnieuw Vanthourenthout sloegen een bres. De twee ploeggenoten kregen in de vierde ronde het gezelschap van Laurens Sweeck, die dankzij een knappe zandpassage de aansluiting weer wist te maken. Het duo van Pauwels Sauzen-Bingoal speelde vervolgens het ploegenspel, want Vanthourenhout liet een gaatje vallen, waardoor Iserbyt even alleen weg was.

Sweeck valt

Sweeck ging in de achtervolging, maar kwam op de trappen ten val. Voor hem was het over en uit. Dat betekende echter niet dat het gewonnen spel was voor Iserbyt en Vanthourenhout, want Lars van der Haar kwam weer aansluiten in de zesde van tien ronde. Deze drie zouden strijden om de zege in de finale. Er werden verschillende speldenprikken uitgedeeld, maar het duurde tot ronde acht vooraleer de definitieve beslissing viel.

Vanthourenhout reed in deze ronde op kousenvoeten weg. Iserbyt nam plaats in het wiel van Van der Haar, die het gat niet meer wist te dichten. De koploper liep alsmaar verder uit en won net als vorig jaar in Meulebeke. In de strijd om plek twee was Iserbyt Van der Haar de baas. De Belg reed in de slotronde weg bij de Nederlander.

Exact Cross Meulebeke

Uitslag mannen

1. Michael Vanthourenhout

2. Eli Iserbyt

3. Lars van der Haar

4. Laurens Sweeck

5. Corné van Kessel

6. Ryan Kamp

7. Witse Meeussen

8. Toon Vandebosch

9. Jens Adams

10. Niels Vandeputte