Michael Vanthourenhout wint in Brussel: “Ik heb drie à vier ronden alles gegeven”

Michael Vanthourenhout was een gelukkig man na zijn zege in de X2O Badkamers Trofee van Brussel. De crosser van Pauwels Sauzen-Bingoal soleerde op een lastige omloop naar de zege en versloeg zo Eli Iserbyt en Jens Adams. “Ik ben blij dat ik het kon volhouden”, was zijn reactie na afloop.

Het was al vrij snel duidelijk dat Vanthourenhout over de beste benen beschikte. De West-Vlaming was aanvankelijk nog op pad met zijn ploeggenoot Laurens Sweeck, maar die laatste trapte op zijn adem en moest Vanthourenhout laten gaan. “Ik heb het verschil gemaakt op de tweede passage van het wasbord. Ik moest eerst nog naar Laurens rijden, maar die had niet zijn beste dag.”

“Ik ben zeker en vast content met mijn seizoen”

“Ik kon snel alleen verder, maar het was nog ver tot de streep”, aldus Vanthourenhout. “Ik ben blij dat ik het kon volhouden. Ik heb drie à vier ronden alles gegeven en het bleek genoeg voor de zege. Ik heb nu drie keer gewonnen deze winter. Ik mag spreken van een goed seizoen. Spijtig dat er geen trui aan vasthangt, maar dat is voor veel renners het geval. Ik ben zeker en vast content met mijn seizoen.”

Er staan nu nog twee crossen op het programma voor Vanthourenhout: zaterdag in Sint-Niklaas, zondag in Oostmalle. “Ik denk dat ik alles op Sint-Niklaas moet zetten. Oostmalle ligt me minder. Zand en Michael Vanthourenhout gaat niet echt samen. Ik ga proberen om zaterdag alles op alles te zetten.”