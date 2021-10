Michael Vanthourenhout na zege in Meulebeke: “Kwam met wat vraagtekens aan de start”

Michael Vanthourenhout boekte gisteren in loodzware omstandigheden zijn eerste zege van het nog prille veldritseizoen. De Belg van Pauwels Sauzen-Bingoal reed in de Ethias Cross van Meulebeke ruim een half uur alleen en kwam solo aan. En dat na een verre van vlekkeloze voorbereiding richting Meulebeke.

“Ik was eerder deze week wat ziek. Daarom ook kwam ik met wat vraagtekens aan de start in Meulebeke. Achteraf gezien viel het dus allemaal wel best mee”, citeert Het Nieuwsblad. “Ik had wel direct het goede gevoel en wist dat ik een van de beteren was. Toen Quinten Hermans en ikzelf op kop kwamen van de wedstrijd voelde ik dat ik nog iets over had. Het was dan ook de bedoeling om eens fiks door te trekken.”

Gieten

Hermans moest de rol lossen en Vanthourenhout reed vanaf dat moment onbedreigd naar de zege. “Hermans moest passen en toen wist ik het meteen. Van dan af moest ik er vol voor gaan”, aldus de winnaar, die vandaag niet zal deelnemen aan de Superprestige van Gieten. In overleg met zijn ploegleider en coach heeft de West-Vlaming besloten om de Superprestige – op enkele losse crossen na – te skippen.

Vanthourenhout kon dus voluit gaan in Meulebeke en met succes. “Ik heb de cross uiteindelijk naar mijn hand gezet. Ik ben blij dat de nul achter mijn naam weg is. In feite had er dit seizoen nog maar één renner gewonnen en dat was Eli Iserbyt. En nu sta ik ook in dat rijtje. Meulebeke is wel een cross die me ligt”, waren zijn laatste woorden.