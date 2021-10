Michael Vanthourenhout mist Kermiscross Ardooie door maagproblemen

Michael Vanthourenhout start donderdag toch niet in de Kermiscross van Ardooie. De kopman van Pauwels Sauzen-Bingoal kampt met ernstige maagproblemen en is daarvoor vanochtend naar het ziekenhuis gegaan ter controle.

De resultaten van het onderzoek in het hospitaal zijn nog niet bekend. Het is ook niet bekend hoe lang Vanthourenhout door de problemen langs de kant zal staan.

Vanthourenhout, die in 2014 de Kermiscross won, was een van de grootste namen op de startlijst in Ardooie. Veel grote namen laten de veldrit in West-Vlaanderen schieten, omdat ze net terug zijn uit de Verenigde Staten en de focus leggen op de Superprestige Ruddervoorde (zaterdag) en de Wereldbeker Zonhoven (zondag).

Ook Loes Sels en Thijs Aerts hebben zich wegens ziekte op het laatste moment afgemeld bij de organisatie van de Kermiscross.

