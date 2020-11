Michael Vanthourenhout: “Ik voelde dat Eli beter was”

Michael Vanthourenhout was de grote verrassing van dit Europees kampioenschap veldrijden. Tot een kwartier voor het einde legde hij topfavoriet Eli Iserbyt het vuur aan de schenen, met een zilveren medaille als gevolg.

“Ik had een heel goede dag vandaag”, vertelde Vanthourenhout ons achteraf. “Ik heb al een paar weken problemen met de start, dus nu was het de bedoeling om van in het begin mee te zijn. Dat is goed gelukt. Toen Eli en ik zagen dat Lars niet meteen mee was, moesten we niet twijfelen. We hebben volgens mij heel goed samengewerkt, maar toen Lars dichterbij kwam, moest Eli wel doortrekken. Bij die versnelling moest ik even passen.”

Vanthourenhout gooide zich rondenlang in de strijd, maar is hij niet iets té fanatiek geweest? “Ik ben nu eenmaal iemand die niet dikwijls nadenkt. Ik wilde voor het hoogst haalbare gaan, en als je vooraan zit, moet je er gewoon voluit voor gaan. Ik heb één ronde vol op kop gereden, maar voelde daarna wel dat Eli beter was. Dan is het geen schande om van hem te verliezen.”

“Ik vind Eli daarom ook een logische kampioen”, aldus Vanthourenhout. “Als je ziet hoe hij de afgelopen week iedereen op grote achterstand rijdt op de Koppenberg, dan is hij momenteel gewoon een klasse beter. Eli is hier de verdiende kampioen.”

Misschien waren de kansen van Vanthourenhout wel groter geweest als Nederlander Lars van der Haar was teruggekomen. Dan was het misschien meer een tactisch steekspel geweest. “Met hem erbij was het een heel andere koers geweest, ja. Maar je mag niet vergeten dat Lars vooral een lastige tegenstander was geweest op dit parcours. Het was voor ons een goede zaak dat hij zijn start had gemist en ik ben blij dat het goed is uitgedraaid voor ons.”