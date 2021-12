Michael Vanthourenhout: “Het is de mooiste overwinning uit mijn carrière”

Michael Vanthourenhout fietste in Namen naar de overwinning. Na een spannende strijd versloeg hij Tom Pidcock en Toon Aerts, die te kampen kreeg met een lekke band. “Het is de mooiste overwinning uit mijn carrière”, zei Vanthourenhout na afloop.

“Het is heel speciaal. Ik heb er lang in geloofd, zeker toen Toon lek reed. Toen dacht ik dat Pidcock misschien te sterk ging zijn, maar met het publiek kreeg ik er meer en meer een goed gevoel in. Ik zag dat hij het moeilijk kreeg en toen heb ik alles gegeven. Het is de mooiste overwinning in mijn carrière.”, aldus de Belg die zijn tweede overwinning van het seizoen boekte.

“Op de stukken bergop voelde ik dat ik iets minder was, maar op de schuine kanten en de technische stukken voelde ik dat ik dichter kon komen. Dat gaf mij moraal. Ik heb een moeilijke week achter de rug door familiale omstandigheden, dus ik wil deze overwinning aan hun toedragen.” Voor de renner van Pauwels Sauzen-Bingoal is het nog maar zijn tweede overwinning in de Wereldbeker.