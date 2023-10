zaterdag 28 oktober 2023 om 16:57

Michael Vanthourenhout gematigd tevreden na Ruddervoorde: “Het had veel erger kunnen zijn”

Michael Vanthourenhout reed in de Superprestige Ruddervoorde veel op kop, maar een zege zat er niet in. Hij strandde op de derde plaats. “Ik sta op het podium, maar had wel iets beter verwacht”, zei de renner van Pauwels Sauzen-Bingoal in het flashinterview na afloop.

Toch is Vanthourenhout ‘op zich wel tevreden’, laat hij weten. “Het had veel erger kunnen zijn, als je ziet dat ik in de laatste ronde bijna werd ingehaald door zes, zeven man. Maar voor het werk dat ik heb gedaan ben ik natuurlijk niet beloond. Maar er komt nog veel moois aan. Daarom probeer ik de koers hard te maken om nog iets beter te worden.”

Vanthourenhout vond het een ‘spannende’ cross in Ruddervoorde. “Tot halverwege bleef het steeds weer wat bij elkaar komen op de weg. Ik heb veel werk gedaan”, aldus de Europees kampioen. “Misschien wel teveel, want er was ook wel veel wind. Het was ook wel de bedoeling om voor elk bergje voorop te zitten, want anders ben je altijd op achtervolgen aangewezen. Ik heb misschien wat teveel op kop gereden, maar misschien ben ik daardoor ook wel op het podium geëindigd.”

Hoe waren de benen van Vanthourenhout? “Aan het begin voelde ik me echt wel heel goed. Ik had echt wel het gevoel dat ik een gaatje kon slaan. Het lukte af en toe ook wel, maar ik had nooit de benen om het vol te houden. Aan het einde zag je wel dat het een beetje leegliep”, zegt de 29-jarige renner, die ’toch wel’ een positief gevoel aan Ruddervoorde heeft overgehouden richting het EK. “Ik voel me de voorbije weken wel beter en beter worden. Ik hoop dat er nu nog een paar procentjes bijkomen richting morgen. Dan komt met de Koppenberg nog een heel zware wedstrijd tussendoor en gaan we het volgende week wel zien.”