zaterdag 28 oktober 2023 om 16:12

Eli Iserbyt klopt Lars van der Haar in enerverende Superprestige Ruddervoorde

Eli Iserbyt heeft voor de vierde keer op rij de Superprestige Ruddervoorde op zijn naam geschreven. In de slotronde rekende de renner van Pauwels Sauzen-Bingoal af met Lars van der Haar. De derde plaats was voor Michael Vanthourenhout.

Thibau Nys ontbrak in Ruddervoorde, maar er stonden genoeg andere kleppers aan de start van de Superprestige-wedstrijd. Zo ook Eli Iserbyt, die vorig weekend de eerste manche van het regelmatigheidsklassement won in Overijse. Hij was ook nu de topfavoriet, maar het was zijn ploeggenoot Michael Vanthourenhout die als eerste het veld indook. Iserbyt zat ook van voren, maar verloor in de eerste ronde wel wat plekjes. Kevin Kuhn leidde na één ronde een groepje met ook Vanthourenhout, Joris Nieuwenhuis, Niels Vandeputte en Lars van der Haar. Iserbyt en Ryan Kamp keerden op de streep terug.

Pelotonvorming

Even later maakte ook Laurens Sweeck de aansluiting, terwijl Gerben Kuypers nog wat verder zat. Ondertussen had Vanthourenhout vooraan al een gaatje geslagen. Écht wegrijden deed de Europees kampioen nog niet, en dus konden Iserbyt en Vandeputte niet veel later oversteken. Van der Haar, Kuhn en Sweeck bleven ook nog in de buurt, maar daarachter viel een iets groter gat. Na vier van de negen rondes waren de zes renners bij elkaar gekomen.

In de vierde ronde gingen Vanthourenhout, Iserbyt en Kuhn even met zijn drieën op pad, maar dit liep op niks uit. De ronde daarna kwamen vanuit de achterhoede ook Kuypers, Toon Vandebosch en Joran Wyseure terug. Nog wat later zagen we ook plots Cameron Mason en Felipe Orts terug aan het front, wat erop leek te wijzen dat het vooraan een beetje stil was gevallen. Het was wachten op een tempoversnelling en die kwam er in de zevende ronde.

Van der Haar versus Pauwels Sauzen-Bingoal

Het was Iserbyt die de knuppel in het hoenderhok gooide. Van der Haar was alert en sprong mee, net als Vanthourenhout. Bij het ingaan van de voorlaatste ronde hadden de drie een voorsprong van negen seconden op Sweeck, Vandebosch en Kuypers. Het was die laatste die de jacht op het koptrio leidde. Bij dat leidende drietal was het juist Van der Haar die druk zette, wat tot foutjes leidde bij zowel Vanthourenhout als Iserbyt. Na acht van de negen rondes had Van der Haar een klein gaatje.

De twee renners van Pauwels Sauzen-Bingoal zaten zichtbaar op de limiet, maar kwamen toch weer terug. Sterker nog, Iserbyt nam over en plaatse meteen een aanval. Van der Haar moest zijn concurrent laten gaan en zou niet meer terugkeren. De overwinning ging naar Iserbyt, Van der Haar werd tweede. Vanthourenhout vervolledigde het podium.

Superprestige Ruddervoorde

Uitslag mannen

1. Eli Iserbyt (Pauwels Sauzen-Bingoal) in 1u02m04s

2. Lars van der Haar (Baloise Trek Lions) op 5s

3. Michael Vanthourenhout (Pauwels Sauzen-Bingoal) op 13s

4. Kevin Kuhn (Circus-ReUz-Technord) op 16s

5. Laurens Sweeck (Crelan-Corendon) op 21s

6. Gerben Kuypers (Circus-ReUz-Technord) op 26s

7. Felipe Orts (Burgos-BH) op 30s

8. Niels Vandeputte (Alpecin-Deceuninck) op 34s

9. Toon Vandebosch (Crelan-Corendon) op 38s

10. Cameron Mason (Cyclocross Reds) op 41s